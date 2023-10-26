今晚東北季風報到！氣溫猛降到「20度以下」　北台灣、東部轉有雨

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今晚開始則是新一波東北季風增強，同時中層來自大陸華南的水氣也持續增多，除了東半部持續有短暫陣雨外，北部地區也將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，開始變得比較不穩定一些，提醒北部、東半部的朋友晚間外出活動要記得攜帶雨具。
明後兩天週五、週六（27-28日）受到東北季風以及華南雲雨帶水氣東移的影響，北部、東半部有短暫陣雨，局部單點的累積雨量會比較大，中部、南部這次因為華南水氣較明顯，因此雲量也會偏多，並且有局部短暫陣雨機會，山區的降雨機會比平地要來的高，不過平地還是有可能出現局部降雨的情況。
溫度則是會轉涼，北部、東北部、東部白天高溫降到23-25度左右，中南部、東南部的高溫也會降到27-29度間，夜晚清晨在中部以北、東北部、東部低溫20-22度，局部區域將會在20度以下，南部、東南部低溫則是在22-24度之間，整體來說會比較有秋天的感覺，雖然還是降得不夠低，但是跟這幾天暖熱的狀況相比仍有明顯的差別。
吳聖宇提醒，週日到下週一（29-30日）各地仍是雲量偏多，有短暫陣雨的天氣型態，北部、東半部是底層東北季風的迎風面，局部單點的雨量有機會較多，中部、南部則是局部短暫陣雨，山區的降雨應該還是比平地要來得明顯一些，整體雨勢都不大，不過對於外出活動可能會有些影響。
溫度持續偏涼，北部、東北部、東部高溫22-24度，中部、南部、東南部的高溫則再略為下降至24-27度，夜晚清晨的低溫變化不大，中部以北、東北部、東部局部地區低溫可能在20度以下，持續要注意身體健康，避免著涼感冒。
下週二（31日）之後水氣會逐漸減少，不過東北季風仍然持續影響，降雨會縮減到迎風面的局部短暫陣雨，其他地方可望恢復多雲到晴的天氣，溫度也會有略回升的趨勢。展望下週的天氣目前來看似乎又會是比較好的一週，大環境風向以東北風到偏東風為主，只有迎風面的局部降雨，溫度則又會有再度偏暖的機會，短時間內來看北邊系統南下的幅度還是太小，因此這種暖秋型態的天氣應該還會一直維持到11月上旬，之後的變化仍有待觀察。