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今晚東北季風報到！氣溫猛降到「20度以下」　北台灣、東部轉有雨

▲今（26）日晚間新一波東北季風增強，東半部、北部地區短暫陣雨，天氣變得比較不穩定。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（26）日晚間新一波東北季風增強，東半部、北部地區短暫陣雨，天氣變得比較不穩定。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（26）日晚間新一波東北季風增強，東半部、北部地區短暫陣雨，天氣變得比較不穩定。今日各地高溫約在29度至31度、低溫21度至24度，天氣風險公司分析吳聖宇提醒，明（27）日受東北季風影響，中部以北、東部低溫20度至22度，局部區域將會在20度以下，跟近幾日暖熱的狀況相比有明顯的差異，一直到下週二（31日）水氣逐漸減少，溫度也會有略回升的趨勢。

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吳聖宇預報指出，今天（26日）白天台灣附近仍是東北風到偏東風的環境，水氣略增，但是天氣大致還算穩定，東半部迎風面有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴，中南部山區午後也有局部短暫陣雨機會，白天溫度依然暖熱，北部、東半部高溫28-30度，中南部高溫可達30-32度。

今晚開始則是新一波東北季風增強，同時中層來自大陸華南的水氣也持續增多，除了東半部持續有短暫陣雨外，北部地區也將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，開始變得比較不穩定一些，提醒北部、東半部的朋友晚間外出活動要記得攜帶雨具。

▲明晚東北季風逐漸增強，各地溫度將慢慢下滑，尤其北台灣白天高溫最為明顯。（圖／中央氣象署提供）
▲今晚東北季風逐漸增強，各地溫度將慢慢下滑，尤其北台灣白天高溫最為明顯。（圖／中央氣象署提供）
明後兩天週五、週六（27-28日）受到東北季風以及華南雲雨帶水氣東移的影響，北部、東半部有短暫陣雨，局部單點的累積雨量會比較大，中部、南部這次因為華南水氣較明顯，因此雲量也會偏多，並且有局部短暫陣雨機會，山區的降雨機會比平地要來的高，不過平地還是有可能出現局部降雨的情況。

溫度則是會轉涼，北部、東北部、東部白天高溫降到23-25度左右，中南部、東南部的高溫也會降到27-29度間，夜晚清晨在中部以北、東北部、東部低溫20-22度，局部區域將會在20度以下，南部、東南部低溫則是在22-24度之間，整體來說會比較有秋天的感覺，雖然還是降得不夠低，但是跟這幾天暖熱的狀況相比仍有明顯的差別。

▲週末受到東北季風和華南雲雨區影響，不僅北台灣降雨明顯，中南部降雨的機率也會提升，民眾外出務必攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）
▲今晚開始受到東北季風和華南雲雨區影響，不僅北台灣降雨明顯，中南部降雨的機率也會提升，民眾外出務必攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）
吳聖宇提醒，週日到下週一（29-30日）各地仍是雲量偏多，有短暫陣雨的天氣型態，北部、東半部是底層東北季風的迎風面，局部單點的雨量有機會較多，中部、南部則是局部短暫陣雨，山區的降雨應該還是比平地要來得明顯一些，整體雨勢都不大，不過對於外出活動可能會有些影響。

溫度持續偏涼，北部、東北部、東部高溫22-24度，中部、南部、東南部的高溫則再略為下降至24-27度，夜晚清晨的低溫變化不大，中部以北、東北部、東部局部地區低溫可能在20度以下，持續要注意身體健康，避免著涼感冒。

下週二（31日）之後水氣會逐漸減少，不過東北季風仍然持續影響，降雨會縮減到迎風面的局部短暫陣雨，其他地方可望恢復多雲到晴的天氣，溫度也會有略回升的趨勢。展望下週的天氣目前來看似乎又會是比較好的一週，大環境風向以東北風到偏東風為主，只有迎風面的局部降雨，溫度則又會有再度偏暖的機會，短時間內來看北邊系統南下的幅度還是太小，因此這種暖秋型態的天氣應該還會一直維持到11月上旬，之後的變化仍有待觀察。

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