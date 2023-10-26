捐血就送餐券！到台北凱達吃到飽買一送一 加LINE好友抽iPhone15
時序即將進入秋冬血荒，為使醫療用血運用無虞，台北凱達大飯店與台北捐血中心將於明（27）日聯合舉辦慷「凱」捐血‧傳「達」希望活動，台北凱達大飯店並提供捐血民眾一張2人同行1人免費之百宴自助餐券，等於是吃到飽餐廳買一送一，限量有150張。臺北市政府觀光傳播局則是即日起推出「加入臺北市政府Line好友 iPhone 15等你抽！」線上活動，即日起至2023年12月6日，將抽出3位幸運新好友，送出最新的iPhone 15。
記者葉盛耀/綜合報導
凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，為善盡企業社會責任，台北凱達大飯店自2017年開幕至今持續投入公益關懷，期望透過實際行動，結合企業資源積極推廣公益活動，共同創造美好社會價值。如全力相挺世界展望會的「終止兒童受暴」計劃、與聯合勸募協會發起「一日捐」活動幫助弱勢朋友等。
台北凱達大飯店表示，慷「凱」捐血‧傳「達」希望活動，時間為明天早上9點半到下午4點半，地點為萬華區之西園路與大理街口。為鼓勵鄰里鄉親一起參與響應，台北凱達大飯店提供捐血民眾一張2人同行1人免費之百宴自助餐券，限量150張，盼民眾現場路過能發揮愛心共襄盛舉，為血庫挹注更多血源，讓需要幫助的病患都能得到即時的救助。
另外也有免費得到iPhone15的活動。每當颱風天災發生，大家最關心的停班停課即時訊息，以及臺北市各式精彩活動、熱門旅遊景點、補助申請資訊等，都能透過「臺北市政府」Line官方帳號一手掌握最準確官方消息。為讓更多民眾即時掌握資訊，臺北市政府觀光傳播局即日起推出「加入臺北市政府Line好友 iPhone 15等你抽！」線上活動，即日起至2023年12月6日，將抽出3位幸運新好友，送出最新的iPhone 15。
臺北市觀傳局長王秋冬表示，臺北市政府Line官方帳號平時主動推播各式民眾權益及生活所需資訊給好友，例如第一手的颱風停班停課防災資訊及防疫宣導、各局處為市民規劃的補助政策、北市舉辦的大型觀光活動以及旅遊行程推薦等；同時，也會不定期舉辦抽獎活動，無論是居住在臺北市的市民朋友，或是來到臺北觀光的旅客都歡迎加入，更期待好友能互相推薦，讓更多民眾能一手掌握最即時、正確的臺北大小事。