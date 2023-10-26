流感疫苗吵不停！蔣萬安喊聽民眾聲音　王必勝回擊喊話台北市

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但昨蔣萬安透過臉書發文表示，今年流感疫苗新增高端，基層民眾開始反映疑慮，當學童家長陸續表達憂心，他同樣身為家長，更能體會這個道理，「這些發出聲音的民眾，怎麼會是誰誰誰的同溫層？他們不過是一群憂心的家長，他們不過是一群知的權利與選擇的權利本就該獲得保障的公民。」
蔣萬安強調，廠牌必須揭露，高端不進校園，讓想打流感疫苗但對高端有疑慮的民眾能安心施打疫苗，這是台北市的政策。只要有決心，這並不困難。
對於蔣萬安的發文，王必勝則在深夜發文回擊，做為一個直轄市的民選市長，傾聽民意是最基本的，而且要傾聽的是所有市民的聲音，「即便是沒有投給你（蔣萬安），不支持你的市民，也應該盡心照顧。」
王必勝強調，首善之都有全國資源最多的醫療衛生團隊、最優秀的醫療顧問，「像流感疫苗這樣成熟簡單的科學問題，應該很容易就能以科學證據分辨是非，除非是政治操作掛帥，那就另當別論」、「 禁特定品牌流感疫苗入校園，到底這流感疫苗有什麼科學上的問題？ 拿學童當政治操作的工具，令人遺憾。」
對於深夜發文一事，王必勝今日出席2023亞洲藥學會（FAPA）開幕式，會前接受媒體聯訪表示，施打疫苗是與民眾健康安全有關的事，應該用科學、理性來看待，中央政府有責任、地方政府也有責任，而目前流感疫苗施打總量比去年稍多一點，民眾意願還算是踴躍，各疫苗廠牌的施打還算平均。