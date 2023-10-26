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流感疫苗吵不停！蔣萬安喊聽民眾聲音　王必勝回擊喊話台北市

▲衛福部次長王必勝強調，流感疫苗接種攸關民眾健康安全，應該以科學理性的方式看待。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）
▲衛福部次長王必勝強調，流感疫苗接種攸關民眾健康安全，應該以科學理性的方式看待。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）

記者林志怡／台北報導

台北市長蔣萬安與衛福部次長王必勝近期因為高端流感疫苗接種議題，陷入隔空罵戰，昨（25）日晚間再度交鋒，蔣萬安認為，表達擔憂的民眾，不該被以「同溫層」形容，民眾有知道疫苗廠牌的權利。王必勝今（26）日接受媒體聯訪則表示，流感疫苗攸關民眾健康，這樣的科學問題應該理性以待。

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對於台北市禁止高端疫苗進入校園、供學生施打的作法，王必勝日前狠酸，「蔣（萬安）市長回應說跟人民站在一起，但我認為，民選市長應該跟所有人民站在一起，而不是只跟同溫層的市民站在一起。」

但昨蔣萬安透過臉書發文表示，今年流感疫苗新增高端，基層民眾開始反映疑慮，當學童家長陸續表達憂心，他同樣身為家長，更能體會這個道理，「這些發出聲音的民眾，怎麼會是誰誰誰的同溫層？他們不過是一群憂心的家長，他們不過是一群知的權利與選擇的權利本就該獲得保障的公民。」

蔣萬安強調，廠牌必須揭露，高端不進校園，讓想打流感疫苗但對高端有疑慮的民眾能安心施打疫苗，這是台北市的政策。只要有決心，這並不困難。

對於蔣萬安的發文，王必勝則在深夜發文回擊，做為一個直轄市的民選市長，傾聽民意是最基本的，而且要傾聽的是所有市民的聲音，「即便是沒有投給你（蔣萬安），不支持你的市民，也應該盡心照顧。」

王必勝強調，首善之都有全國資源最多的醫療衛生團隊、最優秀的醫療顧問，「像流感疫苗這樣成熟簡單的科學問題，應該很容易就能以科學證據分辨是非，除非是政治操作掛帥，那就另當別論」、「 禁特定品牌流感疫苗入校園，到底這流感疫苗有什麼科學上的問題？ 拿學童當政治操作的工具，令人遺憾。」

對於深夜發文一事，王必勝今日出席2023亞洲藥學會（FAPA）開幕式，會前接受媒體聯訪表示，施打疫苗是與民眾健康安全有關的事，應該用科學、理性來看待，中央政府有責任、地方政府也有責任，而目前流感疫苗施打總量比去年稍多一點，民眾意願還算是踴躍，各疫苗廠牌的施打還算平均。

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