▲8旬COPD長者吃鎮靜安眠藥竟出現譫妄　醫囑治療失眠3重點

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】半數COPD患者失眠 長期失眠易造成COPD惡化11月15日為世界慢性阻塞性肺病（COPD）日，COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復之呼吸道阻塞，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病。由於肺部氣體交換功能不良，病患會出現「咳、痰、喘」的症狀，不易入眠，入眠之後也容易覺醒，因此普遍有失眠的問題存在，長期失眠易亦可能造成COPD惡化。
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一位8旬慢性阻塞性肺病（COPD）爺爺咳喘嚴重，加上喪妻後悲傷失眠，服用安眠藥竟出現譫妄與躁動副作用！後來將傳統鎮靜安眠藥改換為褪黑激素受體促進劑，老爺爺就不再出現譫妄，終於能夠一夜好眠。莊立邦主任提醒，傳統安眠藥有抑制呼吸作用，COPD患者長期使用恐導致呼吸抑制，呼籲患者積極控制肺病症狀、適當運動復健，並且與醫師討論用藥策略以改善失眠。
慢性阻塞性肺病患者治療失眠3重點
- 積極治療COPD，控制症狀可減少夜間咳喘。
- 與醫師討論失眠用藥策略。
- 搭配適當運動復健，提升運動耐受性、幫助入睡。
褪黑激素與褪黑激素促進劑有何不同？有不少民眾擔心安眠藥成癮或副作用，改使用較安全的褪黑激素幫助入眠。褪黑激素受體促進劑的原理是作用在褪黑激素受體上，把生理時鐘切換為休息的狀態，啟動睡眠程序，同時來調整睡眠週期，達到重設生理時鐘與自然入睡，減低入睡困難的狀況。適合擔憂呼吸抑制的COPD患者、睡眠不規律者、空服員與技師等需輪班工作者，或是擔憂使用安眠藥有副作用的長者。國際睡眠指引也建議COPD患者使用非鎮定類安眠藥物改善失眠。
坊間褪黑激素多，要如何選擇適合自己的藥物呢？莊立邦主任表示，市面上一般保健食品類褪黑激素來源為牛豬羊，目前尚無明確療效，在台灣不得販售；褪黑激素受體促進劑為合成的合法處方藥品，通過美國、日本主管機關與台灣TFDA核准，較無動物成分殘留問題。有研究顯示處方藥效果為保健食品的10倍，副作用也較傳統安眠藥低，且褪黑激素受體促進劑不會影響COPD患者的呼吸。
▲林口長庚睡眠中心主任莊立邦主任
醫師呼籲，民眾自行至一般藥局購買可能無法正確評估患者失眠原因，建議由醫師針對個人情況開立適合的處方藥物較安全。每個人失眠情況不同，治療效果也不同，民眾若有輪班工作、入睡困難型失眠等狀況，可與醫師討論擬定最佳的治療策略，醫病共同注意夜間肺病狀況，對症下藥，有助改善失眠、提升生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59565
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