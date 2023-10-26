延遲發放！泰國1萬泰銖數位錢包政策遇瓶頸 因這原因延宕
為了振興經濟和推廣數位支付，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後便推出1萬泰銖數位錢包政策，將發放1萬泰銖給全民，然而日前傳出因安全系統未臻完善，將延宕數位錢包政策上路的時程。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，賽塔率領的為泰黨在大選時，成功汲取選票的1萬泰銖數位錢包政見備受矚目。泰國政府先前才大張旗鼓宣布，該政策將在明年2月1日實施。但該政策先引發逾百位經濟學者專家反對，指將加劇通貨膨脹，接著又遇上系統安全問題，讓政策卡關，泰國政府已在商議延後上路的確切時程。
泰國總理賽塔在訪問北京參與「一帶一路」論壇前，曾在10月初發表談話時強調要把泰國打造成區域經濟中心，透過雙邊和多邊機制加強和國際社會貿易往來；並將對每個年滿16歲公民普發1萬泰銖電子錢包，以刺激經濟發展。
賽塔表示，現在全世界仍沒有完全從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中恢復過來，他的目標是要讓泰國成為區域經濟中心，政府會製造工作機會，協助低收入家庭並刺激在地經濟，其中一項重要的政策就是1萬泰銖（約新台幣8700元）的電子錢包，預估可以帶來160億美元的經濟效益，占明年GDP的5%。如今這承諾是否能兌現，端看技術層面的問題能否解決，讓泰國民眾體驗猶如台灣「振興消費券」的電子錢包政策。