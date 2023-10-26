槍手仍在逃！美緬因州爆槍擊「至少22死」 警公開持槍照片籲避難
美國緬因州25日晚間發生兩起槍擊事件，目前槍手仍在逃。據外電報導稱，已知槍擊事件造成至少22人死亡，且有約50至60人在事件當中受傷。警方公佈了槍手持槍的監視器畫面，並呼籲商家停止營業、民眾立即返回家中並將門窗上鎖。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，美國緬因州路易斯頓市（Lewiston）在當地時間25日晚間發生槍擊事件，發生地點在一間名為「Sparetime Recreation」的保齡球館，另外在當地一間名為「Schemengees Bar and Grille」的燒烤餐廳以及沃爾瑪超市也都傳出槍擊事件。
據多名執法部門人士透露，在路易斯頓市發生的多起槍擊事件造成至少22人死亡。另有消息人士透露，至少50至60人在事件中受傷，但尚不清楚有多少人因槍擊受傷。
由於槍手仍在逃，警方後續臉書上公布槍手持槍的照片，並表示目前正在多個地點進行調查，呼籲民眾留在家中，並將門窗鎖好，另外也要求附近商家關門。
路易斯頓市議員羅伯特（Robert McCarthy）向《CNN》表示，目前當地學校已經關閉，並且要求人們就地避難。位於路易斯頓市附近不到3公里的奧本市（Auburn）也要求民眾進行避難。