AI所、能源科技所報名倍增！台科大學長姐錄影傳授面試技巧

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台科大教務長陳素芬表示，台科大碩士班招生名額增加，也帶動報考人氣。今年電機系報名人數從去年763人增至904人，增幅近2成，電機系招生名額為120位，錄取率約13%，仍是台科大最熱門且競爭激烈的研究所之一。
其他報名人數增加幅度較大的研究所還有電子所以及自控所，另外像是近年才成立的台科大產業創新學院的3個研究所，智慧製造科技、人工智慧跨域科技、能源永續科技研究所，今年的報名人數皆倍增，都顯示半導體、人工智慧、電子電機等領域最仍吸引學生們報考。
陳素芬說，台科大研究所特色在於國際化以及與產業連結密切，外籍研究學位生人數全台居冠，可以讓學生們在全英語的環境下學習、交流，也有許多國際產學和國際實習及交換的機會，此外，台科大的研究能量亦亮眼且扎實，具理論與應用性的研究讓碩士班畢業的就業選擇與出路佳，都是吸引同學報考的主因。
台科大教務處亦製作研究所甄試影片以學長姊的親身經驗和學生們及考生們分享，像是備審資料怎麼準備、口試如何準備且消除緊張、教授們都會問什麼問題等。學長姐們分享的面試常見問題包括必考題準備自我介紹，還有須對自己曾經選的課程及專題做了什麼能清楚了解回答，對於自己研究所要做什麼研究內容、對未來工作的想像，還有多益成績、社團活動、曾有的工作經驗，都是面試需好好準備的題目。
影片中來自不同研究所的學生們也分別提供許多實用技巧，例如考生們一定要對報考的研究所有充分了解，要能根據自己的相關現資料和經歷與報考系所連結，多參考系上的網站和教授的網站，在專題的部分則要盡可能的呈現專業度，並強調自己的優勢和特殊性。
台科大設計所學生徐荷淨分享自己準備面試的小技巧，她會列下教授所有可能的問題預先準備，以正面的方式回答問題，在家瀏覽系上網頁先熟悉教授們的樣貌進行模擬面試，不僅可消除面試的緊張感，也讓自己面試時更有自信地侃侃而談。
台科大碩士班甄試報名與上傳資料日期已於10月12日截止，口試日期為11月11日至11月13日，預計放榜日期為11月29日。此外，台科大碩士班一般管道的簡章預定於112年10月31日公告，報名日期於12月1日至12月15日，考試日期訂於113年2月5日，未參與此次甄試的考生們也能參考簡章並踴躍報考。