潛艦預算達共識未被凍結　邱國正：「好事一樁」踏出這一步不容易

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邱國正認為，沒有什麼問題是解決不了，他感激大家都能夠有共識，同時更是好事一樁，因為對國軍而言踏出這一步並不容易，未來會很平穩的一步一步去落實。
媒體追問，藍營質疑趙天麟外遇中國籍女子，可能在國防外交委員會洩密的問題？邱國正表示，「我對這個真的沒有評論，我想說在不知道狀況下，我們隨便講一句話，不妥。」
邱國正強調，「我覺得都很好，我看不管哪個委員，真的沒有好像什麼不愉快的，就是意見不合的話，我們也沒有任何敵意，大家都是以後多一個互動經驗。」
英國國會下議院24日發布「英國國防與印太地區」報告，文中提及台灣共40次，報告並引述外交部長吳釗燮談話，提到中國或可能於2027年對台動武。
邱國正指出，以軍語來談此事，做情報研判中，最重要的是研判敵可能行動，而敵行動可能會有先後、會有徵候（徵兆），若有徵候就將威脅排序列到前面，並由國軍檢視各種可能，作為參考，而敵情研判是一步一步進行，且會更明朗，但不期望研判成為事實。
針對退役空軍劉姓上校涉吸收6名現役軍官，台灣高等法院高雄分院昨天宣判，6人分別遭判處有期徒刑20年6月到6個月不等，1人無罪，可上訴。
邱國正指出，此案宣判的確有嚇阻效果，軍中在這方面也透過宣導等不同方法不斷努力，他接任部長後只要面對屆退人員，都會強調離開軍中不要受到蠱惑、誘惑、占便宜；現役的官兵要養成保密習慣，沒必要到處炫耀「我很知道內容」等，軍方會持續加強保密，除了案發後的彌補，之前防範更加重要，國軍這方面要持續努力。