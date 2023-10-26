雞排妹臉書「色卡」洩露陳沂手機改判3月 高院：基於報復
雞排妹（鄭家純改名鄭采勻）與陳沂前年在直播中大戰，雞排妹不滿手機號碼不斷被陳沂唸出，她先在臉書公布對方手機前4碼，後再以咖啡色色卡編號透露後6碼，遭陳沂提告違反《個資法》。雞排妹一審遭判4個月，她上訴求輕判，高院認為，她是出於報復心理而公開門號，今（26）日撤銷原判決，依《個資法》判處3個月，得易科罰金。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
陳沂2021年5月8日在臉書發文tag雞排妹粉專，批她的律師涉及仙人跳，雞排妹不滿，深夜奪命連環call，想跟對方理論。陳沂沒接，反在臉書公布來電紀錄，指自己不斷被陌生電話騷擾。
9日凌晨，陳沂用帳號直播時，雞排妹也加入直播，並口頭唸出陳沂手機前4碼，陳沂當場制止。直播結束後，當天下午4、5時許，雞排妹在臉書粉專公開發布陳沂手機號碼前4碼，又在晚間7時許，將門號後6碼及相同數字的色卡公開發布在粉專，遭陳沂提告違反個資法。
雞排妹否認犯行，但二審合議庭依照鄭女的2則貼文，以及電信用戶授信通話紀錄表顯示，當晚陳沂就接到140通簡訊或語音，隔天也有120餘通，堪認被告所為確實損害告訴人利益，其事證明確。
高院認為，一審未具體衡量鄭女的犯罪動機，是因陳沂的貼文、直播有公開鄭的門號，鄭才公開陳沂門號報復，原審量刑略重，容有未洽，鄭女上訴請求從輕量刑有理由。