台中購物節登場！1招錢變2倍大　百萬汽車、房子抽起來：攻略公開

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盧秀燕指出，為拉近台中29行政區的消費水平，鼓勵消費者多往山、海、屯等10個地區旅遊、消費，今年加碼推出「區域消費/收據專屬抽」的合作店家，消費累計金額享5倍送，且每日抽獎從去年100組增至今年200組，期望透過雙倍誘因，讓消費者更關注10區及開立收據的店家、市場及夜市攤商，中獎機會多更多。
秘技2：物調券把100元變200元
由於台中前2波「物調券」迴響熱烈，今年在台中購物節活動期間，搭配發放第3波物調券，民眾可使用100元兌換200元物調券，把錢變大，總份數達45萬份；即起至10月28日提供民眾兌領，民眾可在全市23處商圈、38處公有市場、17處夜市（列管攤販集中區）領取及消費使用，使用期限為10月26日至31日，使用物調券消費拿收據或發票，再登錄活動APP後，消費金額也享3倍或5倍累積，千萬別錯過！
秘技3：App抽獎好方便
台中經發局說明，今年台中購物節獎項規劃為天天抽3千元1250組（含台中通暨購物節APP會員一起抽850組、收據專屬抽200組、區域消費專屬抽200組），周周抽10萬元12組，隔周抽Nissan Juke駕趣享樂版（市價99.9萬）百萬汽車1台、月月抽100萬現金2組，壓軸抽精品好宅1戶等豐富獎項，但好宅資訊稍後才會公布。
經發局補充，台中購物節首場主題活動將於10月29日在豐原廟東復興商圈登場，搭配萬聖節節慶活動，活動當日除有首次「天天抽3千元」，更將加碼抽出3支iPhone 15(256G)，歡迎民眾來台中消費拚經濟、登錄發票抽大獎。
去年台中購物節壓軸房子大獎是由麗寶建設公司贊助，最後由住在北屯區的周小姐抽中，她接到盧秀燕的電話時驚喜問「因為有抽到嗎？是房子嗎？」確認後開心說，花了84萬元買車子，中了房子，「實在不敢相信，真的太高興了」。