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聯發科再獲榮耀！副董蔡力行獲「張忠謀博士模範領袖獎」

▲聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士榮獲全球半導體聯盟之最高榮譽張忠謀博士模範領袖獎。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士榮獲全球半導體聯盟之最高榮譽張忠謀博士模範領袖獎。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

全球半導體權威組織「全球半導體聯盟」（Global Semiconductor Alliance、GSA）今（26）日宣布聯發科副董事長暨執行長蔡力行博士獲得2023年的「張忠謀博士模範領袖獎」，表彰其對科技產業的卓越貢獻，蔡力行成為繼張忠謀、蔡明介董事長之後，台灣企業第三人。此獎預訂於2023年12月7日在美國加州舉行的GSA晚宴上頒發。

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蔡力行為國立台灣大學物理學系學士、美國康乃爾大學材料科學暨工程學博士，曾任中華電信的董事長、台積電總經理暨總執行長，現為聯發科副董事長暨執行長。

GSA執行長暨聯合創辦人薛裘蒂（Jodi Shelton）女士表示，這項認可是GSA的最高榮譽，僅授予半導體及其生態系領域中傑出且具有影響力的個人。蔡力行博士一直是半導體產業的開拓者和傑出人物。他卓越的商業思維和他在半導體產業受到的高度評價，給我們留下了深刻印象，產生了重大影響。

首個GSA「模範領袖獎」在1999年頒給台積電董事長暨執行長張忠謀，演變至今成為現今的「張忠謀博士模範領袖獎」，持續表揚對半導體產業的進步與發展作出卓越貢獻的人物，而聯發科技董事長蔡明介於2015年也曾獲此殊榮。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行博士表示，過去幾年，我們見證半導體如何讓人們保持彼此的連結，並驅動整個科技生態系的創新。自己一直希望讓優異的科技能嘉惠更多人，很高興這個願景能在他的職業生涯中成真。得到業界領導者的肯定，深感榮幸，也為聯發科技團隊、台積電、以及台灣的IC設計產業多年來的成就感到自豪。

蔡力行鞏固聯發科技在智慧手機、智慧電視、網通產品等多元廣泛市場的領先地位。在他的帶領之下，聯發科創下營收規模紀錄，並持續投資關鍵技術，拓展至終端AI、車用等領域。除在亞洲地區持續成長以外，聯發科更在美國、歐洲和日本市場大幅拓展足跡，使其成為半導體產業重要推動者。


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