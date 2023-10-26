聯發科再獲榮耀！副董蔡力行獲「張忠謀博士模範領袖獎」

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GSA執行長暨聯合創辦人薛裘蒂（Jodi Shelton）女士表示，這項認可是GSA的最高榮譽，僅授予半導體及其生態系領域中傑出且具有影響力的個人。蔡力行博士一直是半導體產業的開拓者和傑出人物。他卓越的商業思維和他在半導體產業受到的高度評價，給我們留下了深刻印象，產生了重大影響。
首個GSA「模範領袖獎」在1999年頒給台積電董事長暨執行長張忠謀，演變至今成為現今的「張忠謀博士模範領袖獎」，持續表揚對半導體產業的進步與發展作出卓越貢獻的人物，而聯發科技董事長蔡明介於2015年也曾獲此殊榮。
聯發科副董事長暨執行長蔡力行博士表示，過去幾年，我們見證半導體如何讓人們保持彼此的連結，並驅動整個科技生態系的創新。自己一直希望讓優異的科技能嘉惠更多人，很高興這個願景能在他的職業生涯中成真。得到業界領導者的肯定，深感榮幸，也為聯發科技團隊、台積電、以及台灣的IC設計產業多年來的成就感到自豪。
蔡力行鞏固聯發科技在智慧手機、智慧電視、網通產品等多元廣泛市場的領先地位。在他的帶領之下，聯發科創下營收規模紀錄，並持續投資關鍵技術，拓展至終端AI、車用等領域。除在亞洲地區持續成長以外，聯發科更在美國、歐洲和日本市場大幅拓展足跡，使其成為半導體產業重要推動者。