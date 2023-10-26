趙天麟自我犧牲「一命換一命」 黃揚明：在野沒必勝覺悟難達到
已婚的民進黨高雄市立委趙天麟被爆與一名中國籍女子有多張親密合照，趙天麟先是道歉，事發一天後隨即宣布退出2024立委選舉。對此，媒體人黃揚明認為，民進黨主席賴清德的人設是「一將功成萬骨枯」，民進黨全黨上下，為了「想贏」絲毫不猶豫，任何犧牲只要能成就大局都很值得，在野陣營若沒有「必勝」覺悟，真的很難達到。
記者陳佩君／台北報導
趙天麟因捲入桃色風波退選，黃揚明在臉書表示，「當賴清德開始啟動黨內改革措施，如訂定黨內反黑金、學倫條款等，對他的民調確實會有激勵作用，且他一向催到底，會做出『超出比例原則』的政治決策，這樣的人設堪稱一將功成萬骨枯」，這是今年6月，他在粉專寫下的文字。
黃揚明指出，賴清德的「一將功成萬骨枯」人設，從5月立委陳歐珀、6月MeToo風暴後的林飛帆、李正皓退選，9月農業部長陳吉仲下台到10月的趙天麟退選，幾乎每一個個案都無例外。
黃揚明提到，民進黨全黨上下，為了「想贏」，寧可更換占提名區域立委總數近一成的立委提名人，絲毫不猶豫。
黃揚明說，趙天麟的求生欲可見一斑，即使退選隔天，還是在立法院呼籲國民黨立委馬文君一起退選、接受國安調查，這種自我犧牲「一命換一命」的神風特攻隊模式，在台灣政壇有幾人能做到？
黃揚明提及，民進黨靠選戰起家，深知只有選贏才有未來的「鐵則」，任何犧牲只要能成就大局都很值得，在野陣營若沒有「必勝」覺悟，真的很難達到。