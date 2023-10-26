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中市校園流感疫苗　學生、教職員無「高端」接種

▲中市校園流感疫苗，學生、教職員在校接種無高端(圖／市政府提供2023.10.26)
▲中市校園流感疫苗，學生、教職員在校接種無高端(圖／市政府提供2023.10.26)

記者柳榮俊/台中報導

台中市校園流感疫苗集中接種作業自10月2日起開跑，截至昨(25)日已完成206所學校接種作業，針對昨日晚上某學校教職員反映接到通知，今日提供教職員工在校所接種的疫苗廠牌為「高端」一事，衛生局已啟動緊急調度機制，並確認完成疫苗調度作業，即日起由「學生在校接種無高端」擴大為「中市教職員在校接種無高端」。

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市府表示，市府112年計採購81萬1300劑四價流感疫苗，其中教育局代購提供非公費教職員的1萬9000劑流感疫苗，依中央分配原則，其中含2850劑高端疫苗。教育局重申，盧市長「學生在校接種無高端」的政策沒有改變，原本是保障學生，即日起擴大連老師一併適用此外，因為學生在校接種無高端，若有家長偏好讓小孩打高端，請持學校所開立的補接種單自行至醫療院所接種。


衛生局表示，台中市目前積極進行公費流感疫苗接種作業中，台中市獲配的流感疫苗，國光及賽諾菲約占八成，高端則佔全部疫苗總量十分之一，校園集中接種流感疫苗，會以國光及賽諾菲為主，請家長安心簽署接種同意書，並讓孩子在校集中接種流感疫苗，尤其目前仍處於流感流行期，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。


衛生局說，依據疾病制署監測資料，統計2023年10月1日至21日(第40至42週)，台中市類流感「門診」就診人次分別為14,512(1.97%)、11,624(1.69%)、10,912(1.53%)；類流感「急診」就診人次分別為996(4.96%)、851(4.60%)、760(4.44%)。類流感「急診」就診人次雖趨緩，但仍處高點，請大家勿掉以輕心。

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