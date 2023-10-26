台中購物節今開跑！45萬份「物調券」 兌換方式、發放地點一次看
2023台中購物節於今（26）日起跑，第三波物調券也同步登場，自26日至28日於台中市公有零售市場、夜市攤販集中區、各大商圈等78個場域再次發放，數量前兩次為30萬份，此次加碼至45萬份。兌換方式與可使用的區域，一次整理。
記者葉盛耀/綜合報導
台中在今年5、6月推出首波、第二波物調券發放，市民可將百元鈔票換成兩百元物調券，價值翻倍。此次因應台中購物節今（26）日開跑，第三波物調券更加碼至45萬份次。
台中市經濟發展局指出，第三波物調券將在30處公有市場、17處攤販集中區及23處商圈發放，此外，為了讓無公有市場的行政區居民也有機會兌換物調券，市府將於10月26日在潭子區、石岡區和大安區等3處區公所發放物調券。物調券的使用期限將從發放日開始，一直延續到10月31日。民眾可以在38處公有市場、17處攤販集中區以及23處商圈使用物調券。以上詳細名單可參考台中市政府經發局官網。
每個場域的物調券準備的數量不盡相同，每人每次最多可兌換2份，兌換不找零，因此民眾需要攜帶百元鈔票，數量有限，兌換完為止。此次物調券在活動期限內視同現金，僅能在指定場域使用，過期或遺失將無法退費或補發。台中市經濟發展局並提醒，民眾在購物節期間可以使用物調券來消費，同時也鼓勵向攤商和店家索取收據或發票，並透過台中通暨購物節APP登錄消費金額，以累積5倍序號。
另外，北市府則是今（26）日公布「臺北最High新年城-2024跨年活動」的第一波跨年演出卡司。臺北市政府觀光傳播局指出，今年晚會請來金曲歌后徐佳瑩、歌王HUSH、金曲獎常客韋禮安及Matzka輪番獻唱，將為臺北跨年夜掀起金光閃閃的第一波高潮；此外，卡司陣容涵蓋超過十組以上的音樂巨星，帶來一場令人振奮的音樂派對。