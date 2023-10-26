金管會黃天牧信心喊話 台股具韌性還在萬六沒破低、外資仍青睞！
美債殖利率上升，再加上晶片禁令升級提前生效，美國科技股大跌，美股費半與那斯達克指數也重摔4%與2%。日韓股市今（26）日倒地，雙雙跌1.7%，而台股早盤也慘摔270多點，下殺來到16088點，跌幅1.6%，展開萬六保衛戰。金管會主委黃天牧表示，台股還沒有破低，仍在萬六，外資雖有流出，但台股有韌性且殖利率佳，仍受外資青睞。
記者許家禎／台北報導
10年期美債殖利率站上5%，且美國晶片禁令升級提前生效，沒有緩衝期，衝擊美國科技大廠，包括輝達跌4%、英特爾與超微跌5%，台積電ADR跌4.36%，而Google母公司Alphabet因雲業務成長每況愈下，股價更是大跌9.51%，連帶拖累費半與那斯達克指數也重摔4%與2%。而今日亞股也倒一片，日韓股市跌1.7%，台股早盤也慘摔270多點，下殺來到16088點，跌幅1.6%，展開萬六保衛戰。
台積電早盤跌14元，來到530元，跌1.8%。其他重要電子股如聯發科、南亞科、華碩、宏碁、友達、群創、和碩、大立光、國巨、旺宏、日月光一片綠油油。AI概念也是重災區，指標股緯創、英業達、廣運早盤跌2%多，廣達跌3.8%、技嘉與緯穎跌4%。至於新台幣兌美元，盤中則來到32.439元再破新低。
金管會主委黃天牧今日出席立院備詢前接受媒體訪問，他說今天台股跌勢重主要是以產業結構來講，電子科技類占5成，與美國費半與那斯達克指數連動性高，但台股基本上還在萬六，並沒有破底。
黃天牧指出，外資進出有他全球或是其他考量，這段時間美股有震盪，外資有調整很正常，但台股具韌性且殖利率出色、基本面很好，對外資還是有一定的吸引力，因此一段時間的進進出出，不用特別去在意。