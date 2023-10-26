批教育部是幫凶！全教產爆嘉陽高中一邊砍教師薪資、一邊拿補助款

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全教產說，嘉陽高中當時並未面臨停辦或超額危機，校方卻未經教評會審議即行認定107學年度的國文科、體育科、資處科教師超額，應予資遣或迫其自願退休。遭投訴後，校方於校務會議未決議又緊急召開教評會審議107學年度的國文科、體育科、資處科教師資遣名單，假借超額的藉口資遣或逼退資深教師，之後，校方又以各種手段迫使以服務多年、深具教學專業的教師「離開」學校。
全教產提到，108學年度全校教師餘39人，為前一年的37.5%，但學生數仍有1576人，為前一年的82%，校方犧牲學生權益等情，甚為明顯；今年10月3日校方終於向媒體表示停招日間部，改朝進修部發展。
台中市教育局在今年10月3日表示，嘉陽高中因少子化減班，該校在不影響學生受教權益及校務經營下，將閒置大樓清空並依私立學校法等規定申請出租閒置校舍，出租後收入將全數挹注校務基金。
全教產認為，嘉陽高中出租收入雖挹注校務基金，但應優先償還歷年苛扣教師薪資的差額，教育局應出面要求，教育部、及國教署也不該躲起來不管事，只會透過各項補助款經援校方，無視師生權益受損。
全教產指出，依據教師待遇條例規範，未達成協議前，資方不能變更勞動條件，即校方不可片面更動教師薪資。嘉陽高中片面更動教師待遇已屬明顯違法，但教育局不願依教師待遇條例第23條處以罰鍰，只願依《私立學校法》第55條停止部分或全部獎勵、補助款，結果，嘉陽高中每年仍然從教育部及國教署獲得大量補助款，絲毫不受影響，繼續減薪、繼續寄存、繼續走向租借。
全教產理事長林碩杰提到，其中，值得注意的是，111年度是歷年學生人數最少、教師薪資最低，但卻是教育部及國教署補助款最多的一年，說好的「將該校列為台中市私立高級中等學校獎勵補助之參酌對象」呢？原來一切都是假的？
全教產認為，若該校董事會無心辦學，教育部及教育局應強力介入，包括解散董事會、成立公益董事會等等加以整頓，而不是默許嘉陽高中表面財務正常卻一直減薪、沒有停辦卻一直寄存、沒有退場只想租借，批評教育部、國教署是「幫兇」，放任嘉陽高中持續犧牲師生權益。