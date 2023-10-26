藍白合將重回協商　柯文哲酸：我的目標是勝選、侯的目標是贏過我

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲說，大家就明著講，政黨合作本就有各個層面，雙方從基本政策甚至到組閣、日後各議題合作都沒有問題，唯一爭議剩總統選舉，至於要怎麼配，民眾黨尊重國民黨意見，唯一有問題的是比賽規則。
柯文哲指出，如同他曾和郭台銘講的話，參賽前至少把比賽規則講清楚、且雙方都要同意。如果比全民調，要柯侯配、侯柯配，民眾黨還是尊重國民黨的意見，但「今天用不公平的比賽方式逼迫我們接受，拿我不同意的比賽規則說是我的問題，這說法不公平」。
柯文哲接著說，大家心裡有數，開放式初選在時間上來不及，別說民眾黨不接受，「你們國民黨那邊又有幾個支持這種比賽方式」？他表示不希望因為「兩個個人的問題」去影響大局，既然國民黨提出政黨協商，他覺得可以。
柯文哲說日前他拜訪前立法院長王金平，王金平說，有時要站在對方角度思考，自己沒有說一定要怎樣，現在的問題是用國民黨和侯友宜的思考角度不一樣。柯文哲並酸說，「如果要合作，我的目標是勝選，侯友宜的目標只是贏過柯文哲」，他並向侯友宜喊話「你贏柯文哲沒有用、要贏得選舉才有用」，侯友宜若有堅持，那就透過政黨協商來處理。
至於協商的成員和時間，柯文哲表示他和朱立倫是主席對主席，「但這階段也不可能把侯友宜排除，否則問題會更大」，因此三個人是基本咖，時間則待雙方先聯絡。