趙天麟外遇退選 賴清德表態：不會因國會過半犧牲民進黨原則
民進黨立委趙天麟因與中國女子外遇，自行退出立委選舉，對此，民進黨主席暨總統參選人賴清德今（26）日態度堅決說，若公職人員言行上面有不符合社會的期待，或逾矩，「我們一定嚴明黨紀」，民進黨不會為了一席立委、或者是為了立委過半，犧牲民進黨原則。
記者陳佩君／台北報導
賴清德上午赴新北市金山承天宮參香祈福前接受媒體訪問。媒體詢問，傳出趙天麟退選是因賴清德給壓力？趙的外遇對象傳出有統戰背景？黨內是否有希望開除趙天麟聲音？另外，趙天麟呼籲涉入潛艦洩密案的國民黨立委馬文君應接受調查，賴同意嗎？受近期桃色風波影響，賴清德女性支持度掉了8％？趙天麟退選後，該選區是否由市議員黃捷替補？
對此，賴清德回應，昨天他在中常會裡面語重心長，跟全體中常委、黨員共同勉勵，一定要不忘初衷，因為民進黨在戒嚴時期，由黨內民主運動前輩創立而來，這個過程備極艱辛，一定要記得民進黨清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神。
賴清德表示，他也勉勵，一定要莫忘責任，也莫忘人民給民進黨的期待，民進黨從在野到執政，又從執政到在野，又在野到執政，透過選舉得到人民的支持來服公職，除了要在崗位上認真努力，也絕對不可以不遵守法律的制度，一定要恪遵法律的制度，同時言行也不可踰矩、失序。
賴清德提及，若公職人員言行上面有不符合社會的期待，或逾矩，「我們一定嚴明黨紀」，即便是立委候選人、現任立委，地方的實力再強，民進黨都不會為了一席立委、或者是為了立委過半，犧牲民進黨的原則，這是民進黨堅持的信念。