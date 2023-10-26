▲幼兒專責醫師制度11月上路　無需額外費用！新生兒0－3歲都有專責醫師

我是廣告 請繼續往下閱讀
幼兒專責醫師提供連續、全面性照護 亦可避免兒虐所謂的「幼兒專責醫師制度」，簡單來說就是每位新生兒都會有專責醫師，從孕期開始讓準爸媽預先瞭解新生兒的照護需求，並在出生後提供各成長階段連續 及全面性的專業醫療照護，藉由衛教、主動評估／早期篩檢等及早降低可避免的風險，提升新生兒成長的健康照護品質。
衛福部表示，幼兒專責醫師制度不僅全面照護幼兒健康，更能找出發展遲緩孩子，及早發現、及早就醫，同時也能連結社政和衛政服務，發現身處高風險家庭的孩童，發掘社會安全網高風險潛在黑數，避免家暴、兒虐事件。
「幼兒專責醫師制度」從109年部分縣市試辦至今，成果包括治療新生兒延長性黃疸3,002人次、提醒追蹤牙齒塗氟109,228人次、發現疑似發展遲緩172人次、通報社會安全網19人次，有效強化幼兒預防保健，發揮幼兒健康與風險偵測功能，3歲以前幼童收案人數約166,118人，佔全國總數37.6%。
由於制度推動後成效明顯，因此衛福部公布，自112年11月1日起，將11月1日起誕生之新生兒全面納入「幼兒專責醫師制度」，並鼓勵3歲以下、尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。
11月1日起全面納入 無需支出額外費用幼兒專責醫師制度有「全面整體」、「預防保健」、「信賴分享」、「風險偵測」等4大基石，期望能藉此發揮專責醫師制度在健康照護的連續性、全面性、個案管理、整合縱效等特色，陪伴家長一起建立照護孩子的最佳健康基礎。
為了推廣「11月1日起，新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」，衛福部特別分享影片「想見你篇」，並與臺灣兒科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、臺灣婦產科醫學會與國家衛生研究院等，一同舉行新生兒全面納入幼兒專責醫師制度發布暨影片分享記者會。
呼籲家長建立正確觀念，不再只是讓寶寶「看醫生」，也要讓醫生能更充分、持續、專責的「看」寶寶，透過專責醫師提供孩子連續性、全方位的整合性初級照護。
同時也鼓勵3歲以下、尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。衛福部表示，家長可選擇有參與計畫的基層醫療院所加入，在無需支出額外費用的前提下，輕鬆找到專為寶寶量身打造「個人化健康管理」的專責醫師與團隊，優化每個孩子的健康照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59699
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw