今起慶祝萬聖節！全家拿鐵、7-11美式「買1送1」　霜淇淋也買1送1

幼兒專責醫師制度11月上路　無需額外費用！新生兒0－3歲都有專責醫師

▲幼兒專責醫師制度11月上路　無需額外費用！新生兒0－3歲都有專責醫師
▲幼兒專責醫師制度11月上路　無需額外費用！新生兒0－3歲都有專責醫師

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】0－3歲是孩子的黃金發展期，然而許多父母在孩子出生後常會遇到有問題但又不知該找誰詢問的窘境，雖然上網搜尋很方便但又擔心資訊不正確。為強化出生銜接照護、提升新生兒成長的健康照護品質，衛福部宣布「新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」將在今（112）年11月1日正式上路。

我是廣告 請繼續往下閱讀

幼兒專責醫師提供連續、全面性照護　亦可避免兒虐

所謂的「幼兒專責醫師制度」，簡單來說就是每位新生兒都會有專責醫師，從孕期開始讓準爸媽預先瞭解新生兒的照護需求，並在出生後提供各成長階段連續 及全面性的專業醫療照護，藉由衛教、主動評估／早期篩檢等及早降低可避免的風險，提升新生兒成長的健康照護品質。

衛福部表示，幼兒專責醫師制度不僅全面照護幼兒健康，更能找出發展遲緩孩子，及早發現、及早就醫，同時也能連結社政和衛政服務，發現身處高風險家庭的孩童，發掘社會安全網高風險潛在黑數，避免家暴、兒虐事件。

「幼兒專責醫師制度」從109年部分縣市試辦至今，成果包括治療新生兒延長性黃疸3,002人次、提醒追蹤牙齒塗氟109,228人次、發現疑似發展遲緩172人次、通報社會安全網19人次，有效強化幼兒預防保健，發揮幼兒健康與風險偵測功能，3歲以前幼童收案人數約166,118人，佔全國總數37.6%。

由於制度推動後成效明顯，因此衛福部公布，自112年11月1日起，將11月1日起誕生之新生兒全面納入「幼兒專責醫師制度」，並鼓勵3歲以下、尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。

11月1日起全面納入　無需支出額外費用

幼兒專責醫師制度有「全面整體」、「預防保健」、「信賴分享」、「風險偵測」等4大基石，期望能藉此發揮專責醫師制度在健康照護的連續性、全面性、個案管理、整合縱效等特色，陪伴家長一起建立照護孩子的最佳健康基礎。

為了推廣「11月1日起，新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」，衛福部特別分享影片「想見你篇」，並與臺灣兒科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、臺灣婦產科醫學會與國家衛生研究院等，一同舉行新生兒全面納入幼兒專責醫師制度發布暨影片分享記者會。

呼籲家長建立正確觀念，不再只是讓寶寶「看醫生」，也要讓醫生能更充分、持續、專責的「看」寶寶，透過專責醫師提供孩子連續性、全方位的整合性初級照護。

同時也鼓勵3歲以下、尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。衛福部表示，家長可選擇有參與計畫的基層醫療院所加入，在無需支出額外費用的前提下，輕鬆找到專為寶寶量身打造「個人化健康管理」的專責醫師與團隊，優化每個孩子的健康照護。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59699

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

76歲侯孝賢證實罹阿茲海默症　醫：降失智風險先檢查聽力

逾50%偏頭痛患者有焦慮、憂鬱共病　如何治療、預防偏頭痛？醫師告訴你！

8旬COPD長者吃鎮靜安眠藥竟出現譫妄　醫囑治療失眠3重點

108課綱反成新壓力源！逾8成高中生倍感壓力　兒盟籲3點重視教育、身心

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞