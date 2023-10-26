起底趙天麟中國籍小三！邱毅爆：張晴曾在會所上班還加入統戰組織

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邱毅指出，昆山在江蘇省，是台商集中地，台商數目超過千家，估計趙天麟是去此地看台商，看啊看，就看到會所去，也就看上了張晴這位服務周到的小姐，而且還發展成小三。趙天麟看來是真迷張晴，因為張晴到國家開放大學行政管理系補了專科學歷，入學時間是2014年，正是兩人卿卿我我，熱戀激情的時刻。而在此期間，張晴進入一個重要的統戰組織，趙天麟在立法院也進了國防外交委員會。其間存在什麼貓膩，他先做些保留，再進一步追查。
邱毅說，2018年，趙天麟曾要助理以醫美健檢為名，辦理張晴訪台，在台期間，趙天麟與張晴留下了許多親蜜照片，其中相當比例是當事人自拍，有些是白天，有些是夜晚，有些是戶外，有些是室內，有些像天雷勾動地火，有些親熱如大旱甘霖。據了解，照片總數在三位數以上。現在這些照片的一部分神秘曝光，有些人做政治的猜測，這方面無明確証據，他不予置評。他了解的應該是兩人感情生變，男方想冷處理女方，女方要求補償，雙方沒有談攏，部分照片便被公開了，但其中最勁爆，最具殺傷力的照片，顯然還保留在女方手𥚃。
邱毅說，這個故事沒完，還在繼續發展，趙天麟的惡夢還在進行到底。賴清德的考驗正在上演，至於對大選和立委選舉的衝擊，顯然不在話下，大家拭目以待。