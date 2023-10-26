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緬因州槍擊案至少22死！拜登已聽取簡報　市長慟：為人民感到心碎

▲美國緬因州25日晚間爆發大規模槍擊事件，造成至少22人死亡，50至60人受傷。槍手目前仍在逃，當地警方公布槍手畫面，正在全力追捕。（圖／翻攝自Lewiston Maine Police Department臉書）
▲美國緬因州25日晚間爆發大規模槍擊事件，造成至少22人死亡，50至60人受傷。槍手目前仍在逃，當地警方公布槍手畫面，正在全力追捕。（圖／翻攝自Lewiston Maine Police Department臉書）

記者倪浩軒/綜合報導

美國緬因州25日晚間驚傳槍響，目前已知槍擊事件造成至少22人死亡，約50至60人受傷，且槍手仍在逃。警方已掌握槍手身份，並公佈了槍手本人和座車的照片，正在全力追捕。警方同時呼籲周圍商家停止營業、附近民眾立即返回家中就地避難。對此，美國總統拜登也已經聽取相關簡報，並與緬因州州長通話，表達關切。

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綜合媒體報導，美國緬因州路厄斯頓市（Lewiston）在當地時間25日晚間發生槍擊事件，地點在一間名為「Sparetime Recreation」的保齡球館，以及一間名為「Schemengees Bar and Grille」的燒烤餐廳。據多名執法部門人士透露，在路厄斯頓發生的多起槍擊事件造成至少22人死亡，50至60人受傷。

警方公佈了槍手的身份，是一名40歲男子卡德（Robert Card）。緬因州執法官員指出，卡德是一名槍械教練及美國陸軍預備役，疑似手持一把威力強大的突擊步槍（high-powered assault-style rifle）進行犯案，緬因中央醫療中心（Central Maine Medical Center）已啟動「大規模傷亡和大規模槍擊事件」救傷機制。

根據《CNN》報導，路厄斯頓市長謝林（Carl Sheline）表示，「為我們的城市和人民感到心碎，路厄斯頓以力量和勇氣聞名，在未來的日子裡我們將需要這兩樣東西」。謝林也呼籲市民遵循執法人員的指令，盡量待在家中或就地避難，優先考慮自己與家人的人身安全。

緬因州參眾議員也陸續發聲，表達震驚與對死傷者的悲痛，由於目前槍手仍在逃，案件細節尚待調查釐清，議員們也在等待更多相關部門的案件報告。

聯邦調查局（FBI）表示已經準備好協助調查，提供緬因州路厄斯頓市所需的任何資源。美國司法部與國土安全部也先後發表聲明，表示已經聽取相關簡報，會提供執法夥伴們支持，並對在槍擊事件中失去親人的人們致哀。

白宮最新發表聲明表示，拜登已經與緬因州州長，以及數位州議員就槍擊案進行電話通話，白宮承諾聯邦政府將會提供全面的支持。

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