影／鵜鶘Williamson睽違296天復出 回歸就連續上演暴力扣籃
紐奧良鵜鶘（NBA）今（26日）客場出戰曼非斯灰熊，此戰鵜鶘2019年怪物狀元Zion Williamson睽違296天回歸球場，全場攻下23分、7籃板、3助攻，更在比賽次節僅剩1:13時連續完成運球突破暴扣，與空接爆扣引發全場球迷震驚，終場鵜鶘也以111:104戰勝灰熊拿下本季首勝。
記者張志宇/綜合報導
首節灰熊取得28:25，但來到次節進攻當機，被鵜鶘打出32:19的攻勢，上半場結束鵜鶘以57:47領先，其中Zion Williamson在次節剩1:13秒時，自行控球走右路突破，成功暴扣去年NBA最佳防守球員Jaren Jackson Jr，隨後1:02秒時，鵜鶘發起反快攻，Zion Williamson接獲Brandon Ingram空接傳球，再度暴扣籃筐。
進到下半場，雙方你來我往，第3節鵜鶘打出25:23，來到末節灰熊則是打出34:39，但最終仍不敵鵜鶘以104:111吞下本季首敗。
此戰鵜鶘Zion Williamson出戰32分鐘，全場19投7中，收下7籃板、3助攻砍進23分，Brandon Ingram則是18投7中，抓下7籃板與送出6助攻，拿下19分；灰熊Desmond Bane攻下全場最高的31分，Marcus Smart則是拿下17分。