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李亦伸專欄／NBA超級狀元Wembanyama世紀首秀　看完半場有點失望

▲NBA聖安東尼奧馬刺隊選秀狀元Victor Wembanyama，今（26）日對戰達拉斯獨行俠迎來NBA生涯首秀，但上半場只投進2顆三分球，球評李亦伸表示：「有點失望」。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA聖安東尼奧馬刺隊選秀狀元Victor Wembanyama，今（26）日對戰達拉斯獨行俠迎來NBA生涯首秀，但上半場只投進2顆三分球，球評李亦伸表示：「有點失望」。（圖／美聯社／達志影像）

文/李亦伸

馬刺超級狀元、220公分「斑馬」Victor Wembanyama，今（26）日迎來NBA生涯首秀，全世界都在看。Victor Wembanyaya上半場三分球4投2中，出賽12分鐘摘下6分3籃板，上半場只能在三分線外出手，進攻打不進禁區，在馬刺角色+關鍵性+影響力都不是那麼重要。

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99%的球迷應該都有點失望，但不意外！

馬刺上半場68：64領先小牛，靠的是馬刺整體和團隊合作，先發得分後衛Devin Vassell、小前鋒Keldon Johnson、控球前鋒Jeremy Sochan表現都很稱職，各有水準以上發揮。替補上來場得分後衛Malaki Branham、替補控球Tre Jones都有不錯輸出，效率滿分。

但論比賽影響力和團隊作用，斑馬還有很漫長的路要走、要學。

Victor Wembanyama今（26日）對達拉斯獨行俠迎來NBA生涯首秀。（圖／美聯社／達志影像）
Victor Wembanyama今（26日）對達拉斯獨行俠迎來NBA生涯首秀。（圖／美聯社／達志影像）
斑馬現在打NBA,遇上幾個瓶頸：

1.他沒辦法背框，身體和力量對抗性不足，很難為他設計靠近籃下接應和擋拆順下接應戰術，只能讓他長時間飄在外頭跳投。

2.「斑馬」太高，運球下球時間太長，在禁區外持球單打，下球時間不能太多，否則很容易被包夾被壓迫形成失誤，影響團隊進攻和球的轉移。

3.斑馬經常被拉開到禁區外防守對位，讓他遠離禁區和籃下。斑馬出色防守作用和籃下封蓋能力就會折損，小牛在對位和戰略上運用得不錯。

4.我不認為馬刺波波教練不懂，而是現階層他也沒辦法讓斑馬靠近籃下和低位持球，畢竟斑馬身高異於常人，他很靈活有速度和持球技術。但真要空切，掩護再跑動接應、往籃下攻擊，確實有其難度和先天障礙。

5.斑馬的220公分身高，出色持球和外線投籃能力是他最大優勢。但超乎尋常的身高，力量和經驗都不足，也是他在場上極大「罩門」。NBA不同於國際籃球，斑馬不可能長時間在籃下防守，一旦被拉開到禁區外，斑馬只能跳投和出手三分球，所有技能包含身高、天賦都發揮不了作用。

▲選秀狀元Victor Wembanyama（圖／美聯社／達志影像）
▲選秀狀元Victor Wembanyama（圖／美聯社／達志影像）
斑馬目前遇到的對位、身高、技能包、尷尬，我在馬刺季前熱身賽都分析過，斑馬NBA首秀確實也遇上這些困難。

斑馬需要時間學習成長，波波教練也需要時間調整執教，這將是馬刺這一季漫長過程和精采生活。

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