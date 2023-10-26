(G)I-DLE前成員穗珍要回歸了！「新歌預告」公開：沒想到會有這天
南韓女團(G)I-DLE前成員徐穗珍在2021年被爆霸凌之後，當時所屬公司Cube娛樂宣布穗珍退團，在韓國樂壇掀起不小的討論度，穗珍也就此消失在螢光幕前。然而歷經兩年半的時間，最近有消息指出，徐穗珍將在10月以SOLO歌手的身份回歸，日前YouTube官方頻道SOOJIN也發布新歌預告片，再度引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合韓媒報導指出，南韓女團（G）I-DLE前成員穗珍目前簽約給新生企劃社BRD Communications，將以SOLO歌手重新出道，預計在10月以內完成回歸，然而就在消息曝光後，大家還在討論之際，YouTube官方頻道SOOJIN在（25）日突然發表新歌預告片。
疑似為新歌名的《BLACK FOREST》預告影片有將近兩分鐘，雖然是黑白畫面呈現，但依舊能看出穗珍的個人魅力特質，讓不少粉絲相當驚喜，紛紛留言鼓勵「希望這次回歸後別再讓粉絲失望了」、「沒有不能復出的理由，很多人做錯事也獲得原諒，加油穗珍」、「穗珍真的好美呀！希望能夠走花路」、「以前買的應援周邊都沒丟棄過，穗珍我會在舞台下為妳加油」、「沒想到有妳回歸的這天！走花路吧」。
回顧穗珍霸凌爭議，當時韓國論壇有網友指控(G)I-DLE穗珍校園暴力，演員徐信愛也影射穗珍霸凌等等，穗珍最後雖然走法律途徑處理，但論壇爆料者最終也被判無罪，穗珍仍然沒有清白，與徐信愛也沒有正面對質，雙方隔空交火。後來事件經過半年後，Cube娛樂就宣布穗珍退團，讓該起事件至今都沒有解答和真相。如今穗珍在離開樂壇2年8個月後重新回歸，不少粉絲仍然相挺支持她。