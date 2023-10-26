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美緬因州槍擊22死！「美陸軍預備役」掃射釀災　棄車逃逸尚未落網

▲美國緬因州路厄斯頓市25日發生槍擊案，造成至少22死，槍手身份曝光。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國緬因州路厄斯頓市25日發生槍擊案，造成至少22死，槍手身份曝光。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國緬因州路厄斯頓市（Lewiston）在當地時間25日晚間傳出大規模槍擊，槍手闖入一處保齡球館與一間餐廳大肆掃射。目前已知至少22人死亡，約50至60人受傷。槍手目前仍在逃，警方公布嫌犯長相以及疑似是座車的照片，並呼籲民眾待在家中，並關緊門窗。

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綜合外媒報導，緬因州路厄斯頓市在當地25日晚間爆發大規模槍擊案，當地警方在晚間7時15分接獲報案，前往當地一間名為「Sparetime Recreation」的保齡球館，後續再度獲報稱一間名為「Schemengees Bar and Grille」的餐酒館發生槍擊。

當地的一間連鎖超市沃爾瑪的物流中心也在晚間8時15分時傳出槍響，不過據《CNN》報導指出，沃爾瑪發言人表示，沃爾瑪的任何設施都沒有涉及這次的大規模槍擊案件。

警方後續公佈了槍手的身份，槍手是一名40歲男子卡德（Robert Card）。緬因州執法官員指出，卡德是一名槍械教練及美國陸軍預備役。警方在先前公佈了槍手持槍的監視器畫面，可以看到，卡德疑似手持一把威力強大的突擊步槍（high-powered assault-style rifle）。有民眾指出，畫面拍攝的地點是當地一間保齡球館。另外警方貼出了疑似槍手作案時駕駛的車輛照片，並指出其前保險桿可能被塗成白色。

據悉在這起槍擊案件中，造成了22人死亡，以及至少50至60人受傷。緬因中央醫療中心（Central Maine Medical Center）證實，已啟動「大規模傷亡和大規模槍擊事件」機制，正在與地區醫院進行協調，但未透露具體死傷人數。

一名當地居民阿雷爾（Nichoel Wyman Arel）在事發當下正好開車外出，也親眼目睹了人們逃出保齡球館的情況。另外一名披薩店店員艾莉森（Allison Tzolo）則表示，槍擊地點距離他們非常近，他和同事躲在店中，雖然沒有聽到槍聲，但聽見警車不斷呼嘯而過。

由於槍手仍在逃，路厄斯頓市進入幾乎是全面封鎖的狀態。目前當地學校已經關閉，並宣布26日將停課一天。當地警方也呼籲民眾待在家中，並將門窗鎖好，另外也要求附近商家關門。另外，位於路易斯頓市附近不到3公里的奧本市（Auburn）也要求民眾進行避難。

目前美國總統拜登已經聽取事件相關簡報，美國聯邦調查局（FBI）也表示，已經準備好協助調查。

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