美緬因州槍擊22死！「美陸軍預備役」掃射釀災　棄車逃逸尚未落網

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當地的一間連鎖超市沃爾瑪的物流中心也在晚間8時15分時傳出槍響，不過據《CNN》報導指出，沃爾瑪發言人表示，沃爾瑪的任何設施都沒有涉及這次的大規模槍擊案件。
警方後續公佈了槍手的身份，槍手是一名40歲男子卡德（Robert Card）。緬因州執法官員指出，卡德是一名槍械教練及美國陸軍預備役。警方在先前公佈了槍手持槍的監視器畫面，可以看到，卡德疑似手持一把威力強大的突擊步槍（high-powered assault-style rifle）。有民眾指出，畫面拍攝的地點是當地一間保齡球館。另外警方貼出了疑似槍手作案時駕駛的車輛照片，並指出其前保險桿可能被塗成白色。
據悉在這起槍擊案件中，造成了22人死亡，以及至少50至60人受傷。緬因中央醫療中心（Central Maine Medical Center）證實，已啟動「大規模傷亡和大規模槍擊事件」機制，正在與地區醫院進行協調，但未透露具體死傷人數。
一名當地居民阿雷爾（Nichoel Wyman Arel）在事發當下正好開車外出，也親眼目睹了人們逃出保齡球館的情況。另外一名披薩店店員艾莉森（Allison Tzolo）則表示，槍擊地點距離他們非常近，他和同事躲在店中，雖然沒有聽到槍聲，但聽見警車不斷呼嘯而過。
由於槍手仍在逃，路厄斯頓市進入幾乎是全面封鎖的狀態。目前當地學校已經關閉，並宣布26日將停課一天。當地警方也呼籲民眾待在家中，並將門窗鎖好，另外也要求附近商家關門。另外，位於路易斯頓市附近不到3公里的奧本市（Auburn）也要求民眾進行避難。
目前美國總統拜登已經聽取事件相關簡報，美國聯邦調查局（FBI）也表示，已經準備好協助調查。