DONKI唐吉訶德「台中店11/9開幕」！全台首家「若櫻壽司」進駐
DON DON DONKI唐吉訶德宣布，台中店即將於11月9日正式開幕，為台灣中部第一家分店，並加碼帶來最新品牌「若櫻壽司」同步插旗台中TIGER CITY購物中心，也會引進和牛串、安田精米、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI等熱門服務。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣中部第一間「DON DON DONKI 台中TIGER CITY店」宣布於11月9日開幕，單一樓層總面積共550坪，台北最受消費者歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI服務也會一同引進台中。
並且驚喜宣布，全新品牌餐廳「若櫻壽司」同日開幕，提供120席座位，壽司製作過程透明化，全店由店員引導就座以人工點餐，讓消費者享受最暖心的日式款待，「若櫻壽司」為集團全新品牌，台中店除了是全台首家外，也是全球首家。
此外，乾杯集團「老乾杯」與「黑毛屋本家」新北首店，以雙品牌之姿進駐「板橋大遠百」打造新北旗艦店，創下營業佳績外。乾杯更透露，將在11月1日推出新品牌「黑毛屋招待所」，搶攻高單價鍋物商機，客單價落在3000元上下，PK超夯的「橘色涮涮屋」，全台首店將插旗嘉義耐斯王子飯店17樓。