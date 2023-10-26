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實測／蘋果iOS 17.1正式版推送　殘影有解了！但LINE還是沒三全音

▲iOS 17.1 今（26）推送給用戶更新，熟悉的三全音回歸，但像是LINE不少用戶都抱怨依舊無法設定三全音。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 17.1 今（26）推送給用戶更新，熟悉的三全音回歸，但像是LINE不少用戶都抱怨依舊無法設定三全音。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone 15系列開賣以來就風波不斷，先是過熱被笑稱蘋果變成「火龍果」， 後續透過系統更新獲得改善，而日前還有殘影、熟悉的三全音消失等，讓民眾抱怨不斷。今（26）日蘋果正式推送iOS 17.1，先前的版本RC版的說明就有指稱「修復可能導致顯示影像殘留的問題」，更新後或許可以得到改善，此外，三全音的部分，更新後沒有全面回歸，尤其是LINE三全音還是沒回歸。

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蘋果iOS 17.1更新有感的8項目：

  1. AirDrop可以透過網路傳輸
  2. 待機顯示加入「關閉螢幕」選項
  3. 三全音多數回歸，部分App無法改變
  4. Apple Music新增「加入喜好歌曲」功能
  5. 充電的電量上限到 80%
  6. 修復鍵盤不靈敏的問題
  7. 打開手電筒時，將在有動態島螢幕上顯示手電筒圖示，方便辨識
  8. 修復iPhone 15可能導致顯示影像殘留的問題
▲iPhone 用戶習慣的「三全音」回歸，但LINE依舊無法使用。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 用戶習慣的「三全音」回歸，但LINE依舊無法使用。（圖／記者周淑萍攝）
至於不少用戶會擔心災情，科技YouTuber Tim哥表示，更新後一個小時手機確實會有點發燙，大約一小時後目前手機超很順暢，另外，原先有網友反應LINE有使用上的問題，目前更新後也恢復正常，但Tim哥提醒，如果還是會害怕的話，可以觀察1-2天有無災情再更新。

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