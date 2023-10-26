MLB／大谷翔平不是MVP！選手把獎項給了勇士阿庫尼亞40轟70盜紀錄

影／大谷翔平花卷東學弟好熱門！日職選秀黑馬、有望選手總整理

▲日本高校界第一王牌左投，來自甲子園名校大阪桐蔭前田悠伍。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本高校界第一王牌左投，來自甲子園名校大阪桐蔭前田悠伍。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2023年日職選秀將於今（26）日登場，除了U18日本隊國手前田悠伍之外，還有大谷翔平花卷東高校學弟西舘勇陽武内夏暉等投手，內野手部分有「社會人第一野手」即戰力的度会隆輝，他的父親是前養樂多野手度会博文，《NOWnews今日新聞》也整理這些好手資訊。

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日職選秀每年10月舉行，主要是由應屆高中、大學畢業生提出志願表，加上社會人業餘隊、獨立聯盟也會有球員參加，當然也有少數案例，如：火腿去年選入加藤豪將，巨人隊也曾選中廖任磊等選手。

日本職棒規定，沒有日本國籍的選手，則稱之為外國人選手，不過只要符合下列條件中其中一樣，即不受洋將名額限制。

1.曾在日本的中學校(國中)、高校(高中)、短期大學（含專門學校）在學累積超過三年以上者。

2.在日本大學連續就讀超過四年以上者。

3.在日本居住五年以上，而且在日本野球聯盟所屬球隊(社會人球隊)待超過三年(球季)以上者。

4.和選手簽約後，獲得自由球員(FA)資格者(取得FA的隔年起適用)。

5.曾在日本就學，在加入職棒後，其在學年數和成為支配下選手年數合計超過五年者



各隊可能選擇指名球員一覽表：

【中日】 　＜1＞ENEOS・度会隆輝外野手 　＜2＞亞大・草加勝投手 　＜3＞抽籤者立浪和義監督 　

【日本火腿】 　＜1＞國學院大・武内夏暉投手 　＜2＞大阪桐蔭・前田悠伍投手 　＜3＞抽籤者新庄剛志監督 　

【養樂多】 　＜1＞國學院大・武内夏暉投手 　＜2＞大商大・上田大河投手 　＜3＞抽籤者高津臣吾監督 　

【西武】 　＜1＞國學院大・武内夏暉投手 　＜2＞青學大・下村海翔投手 　＜3＞抽籤者松井稼頭央監督 　

【巨人】 　＜1＞中大・西舘勇陽投手 　＜2＞亞大・草加勝投手 　＜3＞抽籤者阿部慎之助監督 　

【樂天】 　＜1＞中大・西舘勇陽投手 　＜2＞亞大・草加勝投手 　＜3＞抽籤者今江敏晃監督 　

【DeNA】 　＜1＞東洋大・細野晴希投手 　＜2＞青學大・下村海翔投手 　＜3＞抽籤者三浦大輔監督 　

【軟銀鷹】 　＜1＞國學院大・武内夏暉投手 　＜2＞青學大・下村海翔投手 　＜3＞抽籤者小久保裕紀監督 　

【廣島】 　＜1＞青學大・常広羽也斗投手 　＜2＞青學大・下村海翔投手 　＜3＞抽籤者新井貴浩監督 　

【羅德】 　＜1＞國學院大・武内夏暉投手 　＜2＞上田西・横山聖哉内野手 　＜3＞抽籤者吉井理人監督 　

【阪神】 　＜1＞中大・西舘勇陽投手 　＜2＞青學大・下村海翔投手 　＜3＞抽籤者岡田彰布監督 　

【歐力士】 　＜1＞桐蔭横浜大・古謝樹投手 　＜2＞大阪桐蔭・前田悠伍投手 　＜3＞抽籤者福良GM或中嶋監督



這次選秀會主要以投手為主，只要第一輪指名球員被各球團同時指名，就要進行抽籤，其中有4個球團已經公開要指名球員。

西舘勇陽

最快155公里，183cm79kg，滑球、卡特球、曲球、變速球、指叉球、蝴蝶球　花巻東高校、中央大學畢業，主要高中是後援，高三才慢慢飆出球速。

阿部慎之助監督已經公開，巨人第一指名，就是要這位學弟，而西舘勇陽是一位三振率高的球員，而他還擁有蝴蝶球這種稀少球種，是很有「躍動感」的選手。

武内 夏暉

今年最被矚目的大學第一左投，可能獲得3支球團以上指名，球速最快為153公里，但左投來說也算即戰力選手，185cm90kg，並且擁有滑球、曲球、二縫線速球、變速球等球種，投球威力十足。

▲武内 夏暉球速高達153公里，被認為是日本大學第一左投。（圖／武内 夏暉IG)
▲武内 夏暉球速高達153公里，被認為是日本大學第一左投。（圖／武内 夏暉IG)
大谷 輝龍

在日本獨立聯盟富山雷霆鳥隊的大谷，身高180公分，體重82公斤，他的球速最快可達159公里，而且被認為是「潛力新秀」，目前23歲，還有很大的潛力，也可能是各球團指名的球員。

▲大谷輝龍最快球速可達159公里以上，十分有威力。（圖／取自富山雷霆鳥官網）
▲大谷輝龍最快球速可達159公里以上，十分有威力。（圖／取自富山雷霆鳥官網）

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