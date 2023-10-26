飄香的臺灣之光！王柏峰赴法參賽勇奪世界麵包季軍

臺灣人不僅愛吃麵包，臺灣本土舉世為名的麵包師傅更是層出不窮，先前2022年UniBread烘焙王麵包大賽冠軍師傅王柏峰，在今年被選為2023年世界麵包大賽臺灣代表，這回遠赴法國比賽也傳回捷報，成功在眾多世界麵包高手中，抱回季軍獎座，一舉成為享譽國際的世界麵包大師。
生活中心/綜合報導
獲獎的王柏峰，難掩心中喜悅，但很多人都不知道，他投入麵包製作初衷，其實是為了喜愛吃麵包的家人，王柏峰師傅致力於將麵包作品注入臺灣的文化與精神，在世界的舞台上發揚臺灣的美。而統一麵包將傳統臺式麵包結合異國創意激盪出新火花，也讓王柏峰師傅非常欣賞，不只讓麵包有了新的樣貌及突破，也讓麵包有了臺灣在地的新靈魂。
王柏峰師傅也不藏私，激推四款他心中推薦品嚐的麵包名單，其中第一款就是統一麵包丹麥菠蘿可頌！王柏峰師傅強調，可頌是法國人的早餐精神，加上菠蘿就在本土落地生根，金黃豐厚的菠蘿皮，搭配進口奶油散發濃郁蛋香與奶香，麵包體更是採用多層次麵糰壓延工法，才打造出32層的鬆軟酥皮，創造層層堆疊的經典美味，與王柏峰師傅將麵包作品注入在地文化的精神不謀而合。
另外，統一麵包海鹽羅宋麵包，選用進口乳香奶油與海鹽，以層層壓延工法落地生根，打造組織均勻扎實，口感綿密的堡體，咬下每一口都可嚐到海鹽與奶油交織的甜鹹美味。
不只這樣，統一麵包香濃維也納牛奶軟法，以Valio發酵奶油的香甜，加上砂糖沙沙顆粒感搭配法棍的創新靈魂，讓舌尖擁有顆粒彈跳口感之餘，又能散發出香醇滑順奶香，成功打動王柏峰師傅的心，最後一款師傅的推薦，則是統一麵包金黃墨西哥奶酥麵包，選用Valio發酵奶油輔以帕瑪森起司粉調味，打造奶香酥脆金黃墨西哥帽之外，裡頭的香甜奶酥餡，更是勾勒出回憶中的經典味道。
大師遠赴法國比賽取經，也不忘分享心中美味麵包名單，統一麵包將傳統臺式麵包結合異國創新做法，激盪出在地好味道，想要一嚐師傅推薦口袋名單的饕客，還不忘快點筆記下來，跟隨世界麵包大師的腳步，蒐集品嚐經典美味！
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