影／雷霆榜眼Holmgren首秀遭晃倒！SGA狂砍31分率隊124:104勝公牛
NBA芝加哥公牛今（26日）開幕戰，在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，雷霆此戰靠著「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander狂砍31分與送出10助攻，以124:104戰勝公牛搶下本季首勝，其中雷霆榜眼Chet Holmgren也在本場迎來NBA生涯首秀，攻下11分、4籃板、3助攻，但此戰遭到公牛中鋒Andre Drummond晃倒，意外成為場上焦點。
記者張志宇/綜合報導
公牛首節就展現地主氣勢，打出35:33的攻勢，但進到次節公牛進攻當機，單節僅打出20:33，但在次節9:38秒時，雷霆榜眼Chet Holmgren弧頂持球，遭公牛中鋒Andre Drummond抄截，Andre Drummond隨即推起反快攻，便以快速變向過人將Chet Holmgren晃到，便引起球迷紛紛議論「歡迎Holmgren來到NBA」。
上半場打完，雷霆61:55領先公牛，進到下半場，雷霆依舊保持領先，第三節打出30:27，進到末節公牛更是啞火，單節僅攻下22分，雷霆則是攻進33分，終場公牛104:124敗給雷霆吞下本季首敗。
「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander本場18投12中，三分球5中2，攻下31分、10助攻、5籃板，正負值為全場最高的+19，Chet Holmgren則是出戰25分鐘，全場7投4中，三分球3中2，抓下4籃板與送出3助攻，攻下11分，正負值為+14。