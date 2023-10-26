台北跨年卡司公布！韋禮安連莊獻唱 Matzka睽違11年登場
全台最受注目的跨年活動「臺北最High新年城-2024跨年活動」，今年由TVBS轉播，今（26）日公布第一波跨年演出卡司；請來金曲歌后徐佳瑩、歌王HUSH、金曲獎常客韋禮安及Matzka輪番獻唱。去年也在台北跨年獻唱的韋禮安，再次獲邀相當開心。Matzka睽違11年再站上台北跨年舞臺，興奮表示「已有11年沒有來到台北跨年，今年我必定讓大家high翻天！」
記者黃盈容/綜合報導
此外，新生代人氣男團IT BOYZ也首度在台北跨年亮相，這個由高人氣劇集《機智校園生活》主角組成的男團，從演員跨足唱跳團體，預計推出全新單曲作品，而為了支持他們的粉絲，IT BOYZ準備在臺北跨年夜獻上一場驚豔的演出，要粉絲們拭目以待。
「臺北最High新年城-2024跨年活動」主視覺由國際知名華裔設計師Daniel Wong操刀，以跨年主場信義區作為發想，繽紛呈現多元娛樂、百貨大樓林立的熱鬧氛圍，邀請大家走在從2023邁向2024的道路，一同迎接台北101煙火；而今年除了令人期待的音樂饗宴，也精心策劃跨年前期活動、多元舞台等多項精彩內容，結合台北101煙火大秀，要將台北的魅力傳遞給全世界。