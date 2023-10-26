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換季過敏眼睛癢流鼻水！「穴位敷貼」緩解過敏性鼻炎　小孩也適用

▲秋冬季節交替，民眾容易過敏，眼睛發癢揉不停，或是狂流鼻水，醫師指出可透過「穴位敷貼」治療，特別適合緩解過敏性鼻炎。（示意圖／取自photo AC）
▲秋冬季節交替，民眾容易過敏，眼睛發癢揉不停，或是狂流鼻水，醫師指出可透過「穴位敷貼」治療，特別適合緩解過敏性鼻炎。（示意圖／取自photo AC）

家庭消費中心／綜合報導

目前正值夏秋交際，日夜溫差明顯，各種過敏疾病爆發，害許多人鼻水狂流，不敢讓衛生紙離身。中醫建議，兒童與長期過敏族群可考慮溫和「穴位敷貼」治療，可有效改善症狀，

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北市聯合醫院林森中醫昆明院區中醫兒科主任申一中說，氣溫下降時，因血管收縮、血流速度減慢、腠理緻密，身體處於低代謝狀態，而從清代《張氏醫通》白芥子塗法發展而來的穴位敷貼，利用辛溫香竄、溫陽祛寒、逐痰利氣的中藥製成特殊藥餅，敷貼於背部特定穴位，藥物會滲入穴位經絡，經由經絡氣血直達五臟六腑，可驅除伏藏體內寒氣並提升陽氣，達到扶正祛邪抗寒效果。

敷貼用藥則以元胡、細辛、白芥子等為主，加上生薑汁調製，用於大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等背部穴位，能促進血脈運行、疏通肺絡，發揮清宣肺氣、止咳平喘作用。

申一中指出，穴位敷貼可治療多種疾病，特別適合用來緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎等，肚子脹氣、反覆上呼吸道感染的小朋友也合適。

此外，申一中說，穴位貼敷療法簡便且溫和，貼於背部穴位後，患者便可離開，2到3小時後就能取下，若懼怕針刺、注射和服藥，是不錯的選擇，但注意此療法不適用所有族群，包括孕婦、1歲以下幼兒、嚴重心肺功能不足、皮膚容易過敏、敷貼後大量起泡、發燒或咽喉發炎等，都不宜進行。

申一中也建議，除了穴位敷貼搭配中藥治療之外，平時可多補充溫補食物，例如以白木耳及百合做基礎藥材，加入蓮子或紅棗煮成湯品，也相當滋補養身。

🟡穴位敷貼報你知

📍原理：以辛溫香竄、溫陽祛寒、逐痰利氣的中藥製成藥餅再貼於背部穴位，可驅除體內寒氣並提升陽氣。

📍用藥：以元胡、細辛、白芥子等為主，加上生薑汁調製。

📍穴位：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等。

📍適用：過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎，及兒童脹氣、反覆上呼吸道感染等。

📍不宜：孕婦、1歲以下幼兒、嚴重心肺功能不足、皮膚易過敏、敷貼後大量起泡、感冒、發燒、咽喉發炎等。

📍溫補：白木耳及百合做基礎藥材，加入蓮子或紅棗煮成湯品飲用。

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