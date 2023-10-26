換季過敏眼睛癢流鼻水！「穴位敷貼」緩解過敏性鼻炎　小孩也適用

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敷貼用藥則以元胡、細辛、白芥子等為主，加上生薑汁調製，用於大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等背部穴位，能促進血脈運行、疏通肺絡，發揮清宣肺氣、止咳平喘作用。
申一中指出，穴位敷貼可治療多種疾病，特別適合用來緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎等，肚子脹氣、反覆上呼吸道感染的小朋友也合適。
此外，申一中說，穴位貼敷療法簡便且溫和，貼於背部穴位後，患者便可離開，2到3小時後就能取下，若懼怕針刺、注射和服藥，是不錯的選擇，但注意此療法不適用所有族群，包括孕婦、1歲以下幼兒、嚴重心肺功能不足、皮膚容易過敏、敷貼後大量起泡、發燒或咽喉發炎等，都不宜進行。
申一中也建議，除了穴位敷貼搭配中藥治療之外，平時可多補充溫補食物，例如以白木耳及百合做基礎藥材，加入蓮子或紅棗煮成湯品，也相當滋補養身。
🟡穴位敷貼報你知
📍原理：以辛溫香竄、溫陽祛寒、逐痰利氣的中藥製成藥餅再貼於背部穴位，可驅除體內寒氣並提升陽氣。
📍用藥：以元胡、細辛、白芥子等為主，加上生薑汁調製。
📍穴位：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等。
📍適用：過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎，及兒童脹氣、反覆上呼吸道感染等。
📍不宜：孕婦、1歲以下幼兒、嚴重心肺功能不足、皮膚易過敏、敷貼後大量起泡、感冒、發燒、咽喉發炎等。
📍溫補：白木耳及百合做基礎藥材，加入蓮子或紅棗煮成湯品飲用。