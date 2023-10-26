藍委喊豬肉用萊劑要標示！立法院臨時提案重啟討論

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於相關提案，民進黨立委洪申翰詢問，當初國民黨總統參選人侯友宜等風光訪美之際，是否有「當面」向美方提出相關要求？國民黨立委反問洪相關發言是否在質詢提案立委，洪申翰立刻否認，並強調自己只是想確認提案相關資訊，並無質詢的意圖。
衛福部長薛瑞元表示，美國在台協會是說對美國豬肉標準有信心，同意的是產地如實標示這件事情，目前沒有標示使用萊劑與否的規定，因為從美豬進口到現在，都沒有發現有萊劑，反而是含有萊劑的美國牛肉曾經進入台灣，但牛肉也沒有要求要標示有沒有萊劑，希望委員考量是否真的要採取此一作法。
但溫玉霞表示，美國同樣會標示有無使用萊劑，有標示反而會有利於美國豬肉。但薛瑞元表示，美國牛肉有十分之三是含有標準劑量內的萊劑，消費者也如常消費。
洪申翰則表示，2年前立法院討論美國豬肉開放時，大家擔心大量美豬進口影響到本地豬農，都不傾向於大量購買美豬，但現在國民黨似乎希望大家多去吃美豬，不然美國的廠商「很委屈」，與2年前的說詞全然不同，希望國民黨說清楚，「是希望國人多吃美豬嗎？」
林為洲則回應，標示清楚對於沒有使用萊劑養殖的廠商比較公平，都不標示對於本來就沒有用萊劑、品質比較高檔的美豬不公平，而美豬進口至今的狀況就是因為沒有標示，所以大家都不敢買美豬，才有洗產地這件事，大家不論有無萊劑都拒絕，若請廠商「自願標示」有無來劑，都是可以接受的方案。
洪申翰則認為，公平性問題美方應該會更為在意，詢問薛瑞元，美方是否有提過此方面問題，如果採行自願性標示，現在無需做任何法規調整，馬上就能執行；薛瑞元則回應，美方沒有特別抗議過相關問題，而現在沒有任何美豬檢出萊劑，如果自願標示，現在就可以，但廠商需要付出額外成本，可以再想想。
不過，洪申翰強調，現在大家在意的是洗產地問題，應該要嚴罰、重罰，但大家擔心的不是萊劑，如今美國是自願性標示、美方也不曾抗議過標示的公平性問題，要做的應該是對洗產地嚴罰、重罰，才是他支持的方案；薛瑞元也表示，不接受相關提案。
後經現場委員舉手表決，民眾黨立委、本次會議召委吳欣盈宣布，現場委員10人，贊成4人、反對6人，贊成者為少數，本案不通過。