ENHYPEN官宣2024年亞洲巡演！「首站選台灣」連唱2天 時間地點曝
南韓7人男團ENHYPEN自選秀節目《I-LAND》出身，各個成員不僅擁有姣好外貌，且實力堅強，受到許多國內外粉絲喜愛。而ENHYPEN近日傳出好消息，官方宣布即將於2024年舉行亞洲巡迴演唱會「ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’ IN ASIA」，且台灣就是第一站，ENHYPEN將於1月13日及1月14日站上國立體育大學綜合體育館開唱。
記者賴禹妡／綜合報導
ENHYPEN官方近日宣布2024年即將舉行「ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’ IN ASIA」亞洲巡迴演唱會，地點包含台北、新加坡、澳門及菲律賓克拉克新城。其中台灣就是第一站，ENHYPEN將在1月13日及1月14日，於國立體育大學綜合體育館連續開唱兩天，不過官方目前尚未公布購票相關細節。
ENHYPEN是透過選秀節目《I-LAND》成立的七人男團，今年4月及10月回歸分別推出迷你四輯、五輯，雖然日前才爆出遭到韓國音樂盛事MAMA大獎刻意排擠，導致ENHYPEN向主辦方CJ娛樂抗議，但如今傳出巡演好消息，想必粉絲的心情肯定也興奮不已。