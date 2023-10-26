劉家昌2000字批甄珍母子爭產！轟劉子千「不忠不孝」
甄珍曾爆料與劉家昌的婚姻僅維持9年，在兒子劉子千（章立衡）1歲時就已經離婚，2018年時還陷入爭產風波，事隔多年，劉家昌於今（26）日在微博發出2000字長文，痛批甄珍母子，更怒轟劉子千「不忠不孝」。
記者吳雨婕／綜合報導
劉家昌今天在微博發文提到，近來接受攝護腺手術入院治療，在休息室時想起家務事，直言自己婚姻破碎只好認命，接著砲轟甄珍無情奪產，怒批兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」，以及「一個惡魔分手後，糾纏我十幾年還不罷手，被逼得要面對，就實話實說了。章家珍（甄珍）江西高院判決你敗訴書收到了吧。不能拔腿跑人，法院會追究到底的。」
劉家昌談起離婚官司，提到甄珍母子被北京律師欺騙，「付了幾次上千萬台幣的律師費，還要付我方一千萬的訴訟費。一審一審的敗訴，像撒錢到海裡，沒完沒了。章家珍跟你的律師商量打贏了才有律師費。他們會撒腿就跑了。」他還透露，以為自己賺的錢可以夠甄珍母子花，「誰知他們為了打官司已經賣掉好幾戶房子來付律師費，沒賺過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血」，甚至表示兒子只顧研究怎麼告爸爸、奪產，對此，劉家昌助理表示：「老師剛開完刀，現在人在南部休養，目前聯繫不上他。」