批藍白合國民黨威脅哥哥柯文哲 柯美蘭：非常認同柯韓配
國民黨總統參選人侯友宜日前接受媒體專訪時指出願意當副手，並希望民眾黨總統參選人柯文哲最遲在25日要回應，柯文哲對此坦言，「這樣很像大黨在打壓小黨、簡直在逼婚」。柯文哲的妹妹柯美蘭今（26）日表示，國民黨以政黨利益優於國家利益，並認為是在威脅柯文哲，她更支持藍白合應該是柯文哲搭配前高雄市長韓國瑜。
記者呂炯昌／台北報導
模仿天王郭子乾於《NOWnews今日新聞》主持的節目《鄉民大學問》，今日邀請無黨籍新竹市立委參選人柯美蘭、民眾黨副秘書長許甫、新北市議員葉元之、資深媒體人黃暐瀚等來賓討論近期熱門政治議題。
針對藍白合議題，由郭子乾模仿的民眾黨總統參選人「柯蚊折」詢問藍白合議題是國民黨在威脅？還是民眾黨在威脅國民黨？柯美蘭表示，「我感覺是國民黨在威脅你」，10天前國民黨提出的方案跟最近提出的方案，如果一個真正想要要完成這件事情的不同的方案，是不是在10天前就應該提出來？就代表你的起心動念是有問題，你的內心當中，根本一開始就是想說可不可以得到更大的便宜，國民黨才願意合，然後現在是國民黨要當副的，可是你附帶的條件呢？讓他們覺的還是來不及，「10天前來不及了，那現在更來不及了啊！」感覺國民黨沒有誠意，就是用這種方式來逼迫民眾黨。
柯美蘭說，「我哥哥也很帥啊，他就說如果我是選輸，我就退選啊！」可是國民黨又不敢，她覺得國民黨不敢，因為國民黨很需要柯文哲，可是又不給柯文哲同樣的尊重，這讓她覺得你們有所期待，而這個期待感覺是「黨的利益超越國家利益」，國民黨應該要檢討真的是把國家利益放在最前頭嗎？
柯美蘭提到，在藍白合議題上，國民黨主席朱立倫與侯友宜應該也有差異化，朱立倫本來應該是同意民調就可以了，並沒有說要去做全民調、民主投票制度，但是侯友宜好像看到沒有看到最遠的地方，他沒有看到整個國民黨的未來，可是朱立倫應該是有看到，就算柯文哲當總統好了，那國民黨還是大多數的人在立法院，或者未來行政院的人才上面，他其實人才也是比較多的。
柯美蘭說，在這種情況之下，國民黨是不是可以在將來更茁壯或更好，其實是必然的，可是當你沒有拿到政權，沒有政黨輪替，什麼都是空的，可是這個時候卻卡在侯友宜有不同的看法，這個時候就讓整個事情沒有辦法進行，她覺得朱立倫應該好好跟侯友宜好好談一下，整個國民黨的未來怎麼樣是最快速的方法，讓大家能夠安逸心能夠靜下來，她覺得這才是一個比較有高瞻遠矚的想法，希望朱立倫可以聽得到。
針對從政原因，柯美蘭坦承，其實一開始的確是同情哥哥柯文哲，覺得他需要幫忙，但是她突然覺得其實這個社會上有很多她要去做的事情，不是一個醫生在一個小小的範圍內是知道的，也就是說，「在世上其實有很多窮苦的人或低收入戶，都讓我感覺我可以過得很好，但是他們沒有過。」
柯美蘭說，年輕人過得越來越苦，生活痛苦指數也是越來越高，薪水都跟不上、整個國家老人越來越多，可是人民沒有過得越來越好，這件事情是讓她覺得國家必須要變，執政黨真的要人力，在過去這麼多年，整個國會大多都是某一個黨所擁有的，可是大家可以看到許多立法並沒有通過，甚至很多事情怪怪的。柯美蘭也批評政府大撒幣都讓她覺得是選舉的操作。
主持人「柯蚊折」問所以你支持「我跟韓國瑜配」，柯美蘭說，「我非常認同。」