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NBA／Howard網路交友遭控男男性侵　今否認指控向法院請求駁回

▲上季旅台的Dwight Howard，今（26日）透過律師Justin Bailey發聲，請求法院駁回來自喬治亞州的相關民事訴訟。
▲上季旅台的Dwight Howard，今（26日）透過律師Justin Bailey發聲，請求法院駁回來自喬治亞州的相關民事訴訟。

記者張志宇/綜合報導

今（26日）根據美媒《ESPN》報導指出，前旅台NBA球星「魔獸」Dwight Howard，在美向法院否認一項對他提出的性侵與暴力毆打指控，Dwight Howard透過律師Justin Bailey發聲，請求法院駁回來自喬治亞州的相關民事訴訟。

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Dwight Howard先在24日（美國時間週一）表示，在於2021年7月時，與同住男子Stephen Harper發生「合意性行為」，但Howard否認對Harper造成傷害。但Stephen Harper的律師Olga Izmaylova在接受訪問時就直言，「我們完全可以預料，Howard先生對於這起事件的回答！」

此外在此次案件中，Dwight Howard還遭到Stephen Harper指控「故意造成精神痛苦」和「非法監禁」，但最終都遭到Dwight Howard否認，Howard的律師Justin Bailey則回應，「原本是私下雙方同意的行為，被公開於大眾，對方目的明顯是獲取利益，Howard期待著在法庭上揭露真相，針對Howard的指控是有爭議的，Howard打算陳述真相，事實上Howard在社交媒體上封鎖了Harper先生。」

「魔獸」Dwight Howard上季加盟T1桃園永豐雲豹，在20場出賽中共有 19 次雙十演出，場均抓下16.2顆籃板超越聯盟元年籃板王阿提諾（William Artino）的15.7顆，順利將年度籃板王收進口袋。
 

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