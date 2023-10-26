台積電臉綠跌13元！台股重挫285點陷萬六保衛戰 電金傳全員落難
美國國債殖利率上升，加上Google母公司Alphabet股價大跌9.51%、台積電ADR也跌4.36%，美股四大指數昨（25）日全面收跌。台北股市今（26）日也同步重挫，上演萬六保衛戰，終場下跌285點，收在16073點，跌幅達1.74％；台積電大跌13元至531元，跌逾2%。電金傳全員落難，AI指標股臉綠。
記者鄭妤安／台北報導
美國國債殖利率上升，再次引發投資人對高利率的擔憂，此外，Alphabet股價大跌9.51%、台積電ADR也跌4.36%。美股道瓊指數25日下跌105.45點，或0.32%，收33035.93點；那斯達克指數下跌318.65點，或2.43%，收12821.22點；標普500指數下跌60.91點，或1.43%，收4186.77點；費城半導體指數暴跌138.10點，或4.13%，收3205.84點。
受到美股重挫影響，台北股市今日終場下跌285點，收在16073點，面臨萬六保衛戰，跌幅達1.74％，成交金額新台幣2365.85億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電大跌13元至531元，跌幅2.39%，摜破月線，此外，電金傳也全員落難。
其他權值股如晶圓二哥聯電重挫逼近半根停板，台達電、廣達、日月光也走低收黑。AI指標股一片綠油油，緯創下跌2%以上，健策、世芯、譜瑞、鈺創、創意、M31、台燿、緯穎大跌3至9%。