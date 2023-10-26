SRF電廠進駐觀音經濟部今晚說明會　藍議員：不要甩鍋地方

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市議員吳進昌、涂權吉指出，針對前市府及經濟部黑箱作業，他們將抗議到底，尤其今晚7點，經濟部長及次長還有立委黃世杰要召開說明會，因此，他們代表當地民意，堅決反對垃圾發電廠進駐觀音。既然經濟部長王美花已經表示尊重地方，那就請經濟部撤銷推薦入園和同意發電設備備案公文，讓桃園市政府有所依循，回歸原本桃科園區土地使用管理標準，據以撤銷入園許可才是正辦。
黨團執行長徐玉樹表示，桃市府原本並不同意這三家廠商入駐，但直到2020年經濟部邀桃市府召開專案會議，才讓三家原本不符桃科規定的廠商，以「專案核准」入園，暗渡陳倉黑箱作業，等於把觀音人當白癡，現在地方全面炸裂反彈，中央才急忙甩鍋給接任的張善政，明明是經濟部長王美花與前市長鄭文燦當時以專案核准的方式橫材入灶，現在卻推卸責任要地方政府自己面對廠商，用「尊重地方」四個字就想脫身。
黨團質疑，到底是誰授意為這三家SRF廠商量身打造入園條件？三家SRF廠商於2018年與2019年陸續函詢當時的桃市府可否入園，市府經發局皆回復未符合桃科園區土管規定，不可入園。但在2020年12月16日由經濟部長王美花親自主持，前市長鄭文燦也參加的專案會議中，經濟部要求採「專案核准」入園方式辦理，當時市府為配合中央堆動再生能源政策，才同意配合辦理。同年12月23日的另一場經濟部會議中，經濟部也決議，將由經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件給廠商，廠商就可由經濟部向桃市府推薦申請入園。
市議員黃敬平痛批，經濟部一路為廠商護航，大開後門，第三家廠商甚至在鄭文燦任期結束前兩天同意入園，到底是誰在幕後主導，他指名美國在台協會（AIT）還有立法院黨團疑有介入，當地立委黃世杰未盡保護觀音市民責任，甚至帶頭強渡關山，應該要退選立委，要求市府拒絕發給廠商廢棄物處理許可證。
黨團強調，昔日的桃園市長、今日的行政院副院長鄭文燦，不要繼續躲在後面，鄭文燦是真正掌握全國行政權的人，應該明確要求經濟部，考量地方民意，先由經濟部撤銷同意備案及推薦入園公文，市府再依程序撤銷入園許可，這才可以從源頭阻絕。觀音區的中央民意代表，更不能失職失能，對於此一重大事件卻裝不知情，拙劣演技絕對瞞不過當地鄉親的眼睛。