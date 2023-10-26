完美閃過雙11！蝦皮這天終止「銀行轉帳」 無卡學生族哭：超麻煩
（更新蝦皮購物回應。16：14）蝦皮購物前（24）天透過App發布「蝦皮購物付款服務調整通知」，指出為打造更安全可信的網購環境，除推動全站賣家實名認證外，也預計在11月13日起「陸續停止支援銀行轉帳服務」，要用戶改採信用卡、貨到付款等方式。訊息一出引發討論，沒有信用卡的學生族群哀號「沒罷法買了」、「怎麼愈活愈活去」，販售虛擬商品的賣家也傻眼，直呼遭變相禁賣。
記者徐銘穗/綜合報導
網友在Dcard揭露「蝦皮要停止銀行轉帳功能」，指出蝦皮說是要防第三方詐騙而停止用戶銀行轉帳功能，變成只有貨到付款或信用卡（含簽帳卡）等付款方式，直呼：「感覺真的有點麻煩！」
貼文引發討論，網友紛紛留言「拜託不要，怎麼越活越回去，大活動日刷卡失敗機率高，比較喜歡轉帳」、「學生沒信用卡的不就沒辦法買了」、「很不想綁卡在蝦皮上，有些東西只能宅配，以前還可以轉帳，現在是要強制綁卡就對了」。
販售虛擬商品的蝦皮賣家也說，「先前因蝦皮禁止信用卡虛擬商品付款，因此我只剩下銀行轉帳，如果蝦皮執行後，是否等於我變相被禁賣了？」也有人抱怨，「前陣子蝦皮跳通知說一定要實名制才能用轉帳功能，結果實名制沒多久後又說要停轉帳功能，真的有夠靠北」。
對此，蝦皮購物下午回覆《NOWnews今日新聞》詢問，表示「蝦皮購物致力於打造更安全可信的網購環境，除推動全站賣家實名認證，也落實洗錢防制法規範，預計在11月13日起陸續停止支援銀行轉帳服務以保障用戶帳戶安全。用戶仍可選擇貨到付款、信用卡付款等付款方式進行購物，造成不便敬請見諒。」與App中發送的訊息一樣。