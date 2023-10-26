▲針灸不怕痛！低能量雷射治療舒緩疼痛　過敏性鼻炎、失眠也有效

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針灸工具多樣 雷射應用新利器安南醫院中醫部部主任黃千甄提及，從古至今衍生出許多針灸的方法與工具，如電針、火針、浮針、小針刀等針具及針刺輔助治療；目前最新穎的療法當屬「雷射」。2018年，在第 12 屆國際世界光生物調節療法協會（World Association for PhotobiomoduLation Therapy, WALT）大會上，就雷射針灸的定義達成了共識：「以光子刺激穴位和區域，以啟動與針灸和相關療法類似的治療效果，同時具有光生物調節（PBM）的益處。」
雷射針灸適應症廣泛 6種病況皆有助改善黃千甄部主任進一步解釋，雷射針灸能量設定以單位面積的焦耳數論定，並依據Arndt-Schulz規則，劑量窗口在「0.1至10焦耳／每平方公分」能誘發光化學反應。此外，雷射針灸的適應症多樣，對於下列症狀皆有正面效果：
一、激痛點：對激痛點進行刺激，可緩解肌筋膜疼痛患者的疼痛強度；
二、肌肉骨骼疾患：有降低疼痛、促進功能恢復的療效；
三、小兒術後噁心、嘔吐：可藉由刺激內關穴減緩其症狀；
四、慢性緊張性頭痛：在風池、陽白、合谷、列缺穴等，維持每週治療三次頻率，可降低疼痛強度、疼痛持續時間和次數；
五、慢性失眠：近兩年臨床試驗指出，一週兩次雷射針灸，維持五週有助於降低焦慮、減少睡著驚醒次數，進而提高睡眠品質；
六、過敏性鼻炎：適用害怕疼痛的小兒，選擇相對穴位施以一週兩次、持續六週的治療，具有改善過敏性症狀及降低發炎的療效。
此外，黃千甄部主任補充，雷射運用在神經學治療上，對於顏面神經麻痺、小兒腦麻、腕隧道症候群等症狀，都有臨床試驗與報導彰顯其療效。
非人人適合 治療前應與醫生充分溝通黃千甄部主任表示，多數患者接受雷射針灸治療後無不適反應，僅有輕觸的感覺，非常少數患者才會出現刺痛、疲累、疼痛加劇等副作用，但反應都很輕微，且會在24小時內自行緩解。
然而，畢竟是以雷射作為治療媒介，黃千甄部主任強調，仍須注意勿直射眼睛，避免眼睛損傷；因此，治療期間患者不宜直視、探頭，必要時須配戴護目鏡。另外，因雷射不宜照射腹內胎兒，她亦不建議孕婦接受此項治療，至於心臟病或癌症患者，則留意避開心臟、癌細胞區域，方可接受治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59674
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