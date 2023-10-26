「江蕙金曲作詞人」楊哲才快還完債！爆買900坪地再度負債2300萬
「芒果王子」、「江蕙金曲作詞人」楊哲於今（26）日在台北舉行媒體活動，宣布明年1月20日在台中中興大學惠蓀堂舉辦出道30周年個人首場「時也運也命也公益演唱會」，楊哲先前才提到已經快要還完負債1700萬，他今表示近來因為花2000萬買了一塊地，讓他如今負債2300萬。
記者吳雨婕／台北報導
楊哲推出專輯《時也運也命也》，他直言專輯同名歌曲是對他很重要的一首歌，他形容：「是在這個節骨眼，拉我一把的歌。」他表示，從出道以來曾經負債過，也曾想放棄過當歌手，經歷了很多打擊，但他都沒有放棄歌壇繼續打拚，還將舉辦演唱會，讓他很感激。楊哲先前傳出喉嚨出狀況，今受訪時談到喉嚨復原情況，他提到去年一度非常嚴重，「我有去檢查喉嚨長繭的部分，前輩一直告訴我不能動刀，可能動刀之後，喉嚨會有一些傷口癒合的疤痕，可能就會稍微身體狀況不好會容易復發，很多人勸我，動刀不是最好的治療方式，希望我多休息、多喝水，聲音部分，這幾天是因為感冒，其實可以照常演出了。」
楊哲曾為江蕙打造歌曲〈夢中的情話〉，也曾是資深藝人張菲旗下藝人，被問到開唱會不會邀約江蕙、張菲來聽，他笑說：「（與張菲）已經大概十多年沒有聯繫，因為他老人家退休之後喜歡自由，不太喜歡人家牽扯到他私人生活，透過媒體邀約菲哥來參與我的演唱會，我知道他跟江蕙姐有交情，可以相約一起來。」
楊哲先前表示已經將負債1700萬還的差不多了，名下有2間房的他今透露，因為日前花了2000萬買了900坪的地，想要經營副業，因此再度負債，加上先前未還清的部分，總共負債約2300萬，每個月都要還債約12至13萬，加上生活費等開銷，一個月要花20萬，幸好現在有直播、電商加上演出的費用可以補平。