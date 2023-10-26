民進黨莊競程爭取連任　盧秀燕不分藍綠送「高票當選」中堂

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爭取連任的莊競程，日前成立競選總部，包括民進黨總統參選人賴清德等逾3000人參加，將元保宮前活動會場擠得水泄不通，競總也寄出邀請函給市長盧秀燕，盧市長雖未現身，仍派專人送來中堂，中堂上署名台中市長盧秀燕，祝賀莊競程「高票當選」，讓莊競程競選團隊感到十分驚奇，認為象徵勝利好兆頭。
收到盧市長「高票當選」的祝賀中堂，莊競程競總將它懸掛在辦公室明顯處。莊競程指出，2020他首度參選，盧市長曾大方送花籃，祝福「圓滿成功」，讓他獲得許多鼓勵，選舉結果，順利出線。
這次競選連任，她派專人送來一幅中堂，提前祝賀「高票當選」，莊競程感謝盧秀燕的肯定與祝福，他有信心贏得選戰，不負眾望。
莊競程說，對於各界的祝福，他都心懷感恩。不論「圓滿成功」的花籃或「高票當選」的中堂，都代表大家無限的期許與祝福，他感謝盧市長的肯定、慧眼識英雄。
台中市政府秘書處表示，中堂是表達祝賀之用，市府祝賀之意沒有區別，有其他性質相同的活動均致送相同內容的中堂。
秘書處長謝佳蓁也表示，市長施政不分黨派，對每位市民都是一樣的祝福，謝謝莊委員特別致送邀請卡，近日也有收到林沛祥、林家興等候選人競選總部成立送邀請函，市長也是一樣送上祝福。