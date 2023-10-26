SRF電廠進駐桃科爭議　黃世杰：張善政無具體作為

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黃世杰認為，國民黨作為桃園市執政黨，桃園科技工業園區是由桃園市政府主管，產業園區聯合服務中心主任是由桃園市政府指派，廠商的入園許可也是向桃園市政府申請。如果國民黨認為鄭文燦前市長有權有責，現在掌握權力的張善政市長就該明確做出決策。假如需要經濟部協助，他也會要求經濟部配合辦理。
黃世杰提到，這段時間以來，桃園市政府把廠商推出來開說明會，不敢派任何有決策權的官員出席。現在反而透過沒有決策權的議會黨團，隔空發話甩鍋經濟部，同為國民黨執政的桃園市政府，卻躲起來不表明立場，身為主管機關也不發動撤銷入園許可的行政程序，就是打假球。國民黨不斷透過造謠影射轉移焦點，來回應觀音民眾在意的議題，此舉不是真正關心觀音人的健康，也沒有打算解決觀音人的問題，選舉操作斧鑿甚深。
黃世杰指出，桃園市政府迄今不曾回應，議員反而大動作開記者會，相當不合理，這是逃避政治責任的行為。他並呼籲有決策權的人應該站出來，不要再閃躲，請張善政市長立即拿出具體作為，撤銷三家廠商的入園許可。黃世杰也會要求經濟部配合地方決定，維護觀音人的權益。
黃世杰也重申，如有任何人有違法舞弊之行為，請桃園市政府立即移送法辦。倘若是毫無根據的抹黑，他也將採取法律行為、捍衛清白。