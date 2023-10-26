峮峮撲上來熱吻「侵略性全開」 林柏宏害羞：她真的很主動
Netflix《此時此刻》媒體茶敘今（26）日舉行，林柏宏在戲裡享盡豔福，周旋在峮峮、LuLu（黃路梓茵）、陸夏之間，談到被峮峮主動進攻的一場吻戲，林柏宏害羞處在被動的狀態：「她對我有一個侵略性，拍攝之前她說她很緊張，我覺得沒有，她就是演一個主動的女生，所以在拍的時候，她真的很主動。」
記者羅凌筠／台北報導
劇裡林柏宏是私生活關係開放的髮型師，他形容和峮峮的戀情不是愛人的關係，「她想緊緊抓住我這根浮木，我需要幫助她感到不孤單。」他與LuLu才是由戀愛進展到親密關係的一對戀人，他透露2人的吻戲拍得很投入，真的沉浸在戀愛的氛圍裡。
怎麼跟LuLu培養默契？林柏宏說2人私底下約出來熟悉彼此，LuLu甚至會收工後傳訊息討教：「表演是什麼？身為演員要做什麼功課？」讓林柏宏覺得很認真，他也稱讚LuLu揣摩盲人非常用心，花很多時間做功課。
《此時此刻》由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷操刀，演員包含王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、LuLu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊，共同詮釋屬於台灣都會的10種愛情故事，11月10日全球Netflix上線。