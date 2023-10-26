▲私密處痘痘未必是痘痘！常見「巴氏腺囊腫」，醫籲早檢查好治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是「巴氏腺」？洪若霓醫師指出，「巴氏腺」是位於女性外陰的一對腺體，腺體的開口位置在約陰道口內側的4點鐘和8點鐘方向，主要功能就是分泌液體保護陰道、避免摩擦。腺體位置較深，一般情況下摸不到、也看不到，但若是管路阻塞而腫大形成「巴氏腺囊腫」，就可以摸得到也可以看得到。
為何會「巴氏腺囊腫」？巴氏腺囊腫是女性常見私密處形成腫塊的問題，讓腺體管路阻塞的原因相當多也常常不可考，主要包括接觸不潔的衣物、毛巾、性生活引起的感染，或是過度摩擦等等都是可能的原因。雖然這些情況各年齡層都可能發生，不過據觀察巴氏腺囊腫大多發生在青春期後至停經前的女生身上居多。
巴氏腺囊腫會有哪些症狀？如果囊腫尺寸小可能沒有症狀，但如果尺寸變大可能會引起不適感或疼痛感，特別是在走路、坐下或行房，摩擦時會有不適感甚至疼痛。另外，如果腫塊被細菌感染，可能會導致紅腫、化膿疼痛加劇，甚至引起全身性的症狀，例如發燒、畏寒、身體不適。
巴氏腺囊腫＆痘痘差在哪?巴氏腺囊腫位置固定在陰道口內側4點鐘和8點鐘，痘痘則大多長在毛囊豐富的大陰唇跟陰阜上。除了位置不同之外，在外觀上和毛囊炎的痘痘也有差異，主要在於痘痘會有個開口，但巴氏腺囊腫除非破掉不然是看不到開口的。而且痘痘一般大多小於1公分左右，巴氏腺囊腫則視情況小如碗豆、大至橄欖狀，平均大概2-4公分左右。
發現疑似巴氏腺囊腫怎麼辦？醫指３NG，早治療好得快！
許多民眾看到疑似痘痘的腫塊，總會自行擠破、刺破、或置之不理，但若是巴氏腺囊腫，這三種情況都不宜。
洪若霓醫師說明，巴氏腺囊腫雖然常見、也並不是什麼大問題，置之不理也是有可能消退，但囊腫若越來越大，會嚴重影響生活品質，除了造成走路、坐下會疼痛及性生活疼也會有感染風險，擠破或刺破感染的風險則更高。
另一方面，私密處發現腫塊也未必就是痘痘或巴氏腺囊腫，其他也可能是梅毒、菜花等病毒感染或皮膚疾病，置之不理也可能延誤就醫。
唯一可嘗試：醫師表示，民眾若真的想自行處理，唯一建議可嘗試的就是以溫水坐浴的方式進行，看是否能透過刺激性不高的溫水促進循環、改善阻塞。但若是沒有改善還是盡早檢查治療為佳。
巴氏腺囊腫早檢查好治療，情況較輕者未必需要手術！
口服藥物治療：洪若霓醫師表示，現代醫學發達，巴氏腺囊腫處理相當快且方便，若囊腫不大、症狀不嚴重，可以溫水坐浴，也多以口服抗生素、口服消炎止痛藥治療。而受感染者也需要輔以抗生素進行治療。
巴氏腺引流手術：若症狀較嚴重者，則多以「巴氏腺引流手術」治療，以類似刺破痘痘的方式，正確、專業、無菌針頭將巴氏囊腫的液體吸出已改善症狀，一般在婦產科門診即可操作。
巴氏腺造袋手術：若是經常發生、時常復發，則可使用「巴氏腺造袋手術」，透過手術為巴氏腺造出一個持久性的開口，復發機會極低，雖未必能達100%一勞永逸，但據診間觀察尚未見過經此手術後復發就診的患者。此治療須進手術室進行。
巴氏腺移除手術：若是太常復發、想達100%一勞永逸，最後一個選擇則是「巴氏腺移除手術」將巴氏腺完全移除，但此方式可能會影響性生活。
愛護私密處，腫塊早檢查，醫指３情況更應提高警覺！
洪若霓醫師提醒，女性保護私密處相當重要，若有發現腫塊建議別自行觀察，早點就醫為佳，不論是否為巴氏腺囊腫都能有妥善的診斷與治療。特別是出現紅腫熱痛、發燒更應盡速就醫。而40歲以後的婦女，若是發現私密處腫塊甚至是硬塊，也要提高警覺提防癌症的可能性，像是巴氏腺就有可能出現「巴氏腺腺癌」，不可大意。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。