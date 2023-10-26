肯德基開賣「青蔥皮蛋蛋撻」！鹹甜衝擊 萬聖節調皮搗蛋87元套餐
萬聖節調皮搗蛋又一發！肯德基10月31日將推出最皮蛋撻「青蔥皮蛋蛋撻」，顛覆過去甜點口味，讓甜蜜香草卡士達搭配傳統Q彈綿密的皮蛋，還撒上青蔥，超狂鹹甜衝擊！除了可以單點、也能加價升級，或是配上綠茶來個下午茶套餐嚐鮮，蛋撻控必點「原味蛋撻＋調皮搗蛋蛋撻」87元，兩種口味一次滿足；「雙色蛋撻禮盒」則搭配期間限定的塗鴉禮盒設計。另外，可不可熟成紅茶也推出「蛇丸特調奶茶」，87元幽默價讓大家喝爆白玉、水玉與菓玉3種配料。
記者蕭涵云/綜合報導
以為蛋撻只能是甜的嗎？肯德基有夠皮，萬聖節推出「調皮搗蛋蛋撻」！堪稱最皮蛋撻的「青蔥皮蛋」口味，可是顛覆蛋撻過去酥脆甜甜的奶香滋味，打造出第一顆鹹口味蛋撻。
肯德基「調皮搗蛋蛋撻」把甜蜜香草卡士達搭配傳統Q彈綿密的皮蛋，竟然還撒上青蔥，超狂「蛋撻＋皮蛋＋蔥花」鹹甜衝擊！除了可以單點、也能加價7元把原味蛋撻升級成調皮搗蛋蛋撻口味，還可以配上綠茶來個下午茶套餐嚐鮮。
蛋撻控必點87元「原味蛋撻＋調皮搗蛋蛋撻」，一次能吃到經典款口味和獵奇新品；甜點控最愛的「雙色蛋撻禮盒」，這次則是內含3顆「調皮搗蛋蛋撻」加上3顆經典原味蛋撻，還搭配期間限定的塗鴉禮盒設計，10月31日至12月4日全台開賣；即日起至10月30日PK APP會員可以搶先預訂，而且購買專屬套餐，最高可享82折優惠。
另外，可不可熟成紅茶也推出「蛇丸特調奶茶」，以經典不敗的歐蕾紅茶加入餅香炒糖鮮奶茶，超狂搭配白玉、水玉與菓玉3種配料，一樣定價87元幽默價，讓大家一次喝爆超豐富手搖飲料。提醒大家，限來店門市購買與門市來電外送；僅提供固定冰量與正常/少蜜甜兩版選項；合作平台（Uber Eats/Foodpanda/你訂）不適用。