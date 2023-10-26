趙天麟陷桃色風暴退選 葉元之：民進黨提名黃捷機率高
民進黨立委趙天麟因外遇中國女子而退選下屆立委選戰，由誰接棒參選高雄第6選區（前金、新興、鼓鹽、苓雅）引關注。國民黨板橋東區立委參選人葉元之表示，趙天麟退選後，國民黨參選人陳美雅的選情樂觀，民進黨則提名黃捷的機率最高。
記者呂炯昌／台北報導
模仿天王郭子乾於《NOWnews今日新聞》主持的節目《鄉民大學問》，今日邀請無黨籍新竹市立委參選人柯美蘭、民眾黨副秘書長許甫、新北市議員葉元之、資深媒體人黃暐瀚等來賓討論近期熱門政治議題。
針對趙天麟退選對民進黨總統參選人賴清德的衝擊，葉元之表示，民進黨一直在吹棒趙天麟退選是高道德標準，趙天麟這兩天出來受訪也一副「我退選我最大，我無懈可擊」，彷彿婚外情跟他沒關係；趙天麟這不是什麼高道德標準，嘴巴講抗中，但其實身體很誠實，民進黨可沒有在乎外遇這件事情，他舉例民進黨立委羅致政，也是外交及委員會的委員，他就在2017年的時候帶女助理去林口摩鐵，2020年也是高票連任。
葉元之提到，趙天麟最主問題是外遇的對象是一個中國籍女子，這才是關鍵。民進黨覺得遭背叛，是每天都在那邊罵中國，結果私底下跟中國女子過從甚密，常常去第三地約會，還實現了韓國瑜的愛情摩天輪的理念，所以綠營的基層就整個炸鍋。
葉元之表示，趙天麟還去扯馬文君洩漏潛艦機密，還說那不然大家一起接受調查，「馬文君早就已經接受調查了，她已經被調查了，好不好！」
針對陳美雅的選情會樂觀嗎？葉元之表示，那當然會樂觀，那接下來就是看民進黨要提誰，他覺得民進黨這一局要提黃捷的機會非常高，因為先要求趙天麟退選的是高雄市長陳其邁，陳其邁第一時間就說要重新思考立委的故事，而陳其邁一直提攜晚輩黃捷。
許甫表示，前立委郭正亮說危機處理SOP是認錯、說明、善後，趙天麟第一時間出來認錯，跟電視劇《人選之人》一樣也說老婆已經原諒，但是並未交代與中國女子的情況，包括交往10年、100多張親密合照，後續發展會對賴清德的選情造成衝擊。
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