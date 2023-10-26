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數據好轉難救前景！中國9月資本外逃539億美元　創7年來新高

▲中國9月資金淨流出達到539億美元，這是自2016年以來最大單月流出。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國9月資金淨流出達到539億美元，這是自2016年以來最大單月流出。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

儘管中國第三季經濟成長高於預期，但近期資本撤離中國的速度明顯加劇。近來一份報告顯示，中國9月投資資本外流創下7年以來最大跌幅。有分析師指出，這一現象是因為外企減少在中國的業務以及中國富人將資金轉移到海外所致。隨著人民幣貶值壓力加大，中國政府正關注外資出逃，並對投資者施加新的限制。

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根據《日經亞洲》報導，中國國家外匯管理局數據顯示，9月資金淨流出達到539億美元（約台幣.74兆元），這是自2016年以來最大單月流出，當時是因為人民幣突然貶值導致淨流出558億美元（約台幣1803億元）。

9月的淨流出數字中，與直接投資相關建設如製造工廠的佔比最為顯著。該類別的淨流出達到262億美元，約為總額的一半，也是2010年有可比數據以來最多。

東京第一生命研究所首席經濟學家西濱徹表示，「外企撤出中國導致資產減值或出售，可能因此加速了資本外流。」7月底，中國製造業和其他工業部門的外企數量達到2004年11月以來最低點，隨後低位維持。

除了美國採取行動限制美企在中國的投資外，北京7月修改了反間諜法，也加劇了資本外流的狀況。另外中國企業為了進入或擴張海外市場而將資金轉移到海外也是可能原因之一。報導指出，統計數據並未顯示造成資金外流的主要推手是中企還是外企。

許多分析師表示，中國富人對於中國未來前景感到擔憂，也紛紛將資產轉移到海外。一家中國金融機構投資部的員工表示，「今年春天，客戶向已開發國家房地產等市場轉移資金的需求已經開始上升。」

除了資本外逃之外，中國出口停滯也使得人民幣承受壓力。在過去的第三季，人民幣買入外幣的交易量超出反向交易量386億美元，創下五年來最高。報告引述瑞穗研究部指，由於美中之間的利差，導致人民幣貶值預期高漲，企業和其他機構可能為了增加外幣持有量，而沒有及時將出口收益兌換成人民幣。

報導指出，中國政府擔心資金外流增加，也開始「出招」應對。根據《路透社》報導，中證監發出通告，禁止境內券商接受新客戶進行離岸交易，並計劃對現時本地客戶的境外投資施加新限制。此外，券商包括其海外分支，在今年10月底前必須關停面向本地客戶的手機應用程式及網頁。

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