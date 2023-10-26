▲冷咳、熱咳怎麼區分？吃水梨潤肺有效？中醫師：先避開這些地雷食物！

我是廣告 請繼續往下閱讀
每日健康／採訪報導 廖思涵
現在天氣變化大，早晚溫差甚多，民眾容易感冒生病，而一般感冒引起的咳嗽大多1至2個星期內就會自然康復，不過若咳嗽症狀延續超過一個月，可能有其他呼吸道疾病的風險。
民間有許多治療咳嗽的偏方與禁忌，像是久咳不能吃橘子、葡萄等水果，請問是真的嗎？還有中醫論點將咳嗽分成「冷咳」與「熱咳」，對此，本週每日健康專員訪問扶原中醫診所總院長郭大維中醫師來與大家探討此議題，千萬不要再把冷、熱咳搞混了喔！
冷咳、熱咳，該如何區分？
郭大維中醫師表示，臨床上常見的冷咳症狀有：喉嚨吹到風，會感到癢癢的，引起的原因可能患者本身就有過敏性體質，或是原有的感冒尚未痊癒和吃到冰品都容易引起所謂的「冷咳」的症狀。
而突發性的嚴重咳嗽，且咳出來的痰帶有黃綠色，這可能是細菌和病毒感染所誘發，也就是民眾常常聽到的「熱咳」，和冷咳的症狀相較下是比較嚴重的。
另外，中醫師還補充最後一種咳嗽，就是發病時，怎麼咳都咳不出來痰，或是患者的咳聲相當緊，而這種咳嗽又稱作「燥咳」，通常會發生在有抽菸習慣的民眾上。
光是咳嗽一種症狀，就能夠分成上述的三種類型，理所當然在治療上的處方，也會根據症狀來有所改變，在日常的飲食調養上也需要特別作調整，千萬別以為對喉嚨好的一樣食材，就可以同時治療不同類型的咳嗽。
推薦閱讀：喉嚨底部出現「這個」恐是鼻涕倒流徵兆 醫師：這種咳嗽很難好
冷、熱、燥咳，該如何調養？
秋冬之際，民眾喜歡用梨子燉冰糖來改善感冒症狀，同時修護喉嚨、心肺功能等，對此中醫師表示，梨子燉冰糖是針對熱咳的患者來做調養會比較洽當。
針對冷咳的飲食調養上，中醫師建議可以適量攝取薑母茶；而燥咳的患者建議攝取川貝枇杷膏，因為其川貝；川母有潤肺化痰的效果，對燥咳的症狀有良好的舒緩效果。
對於咳嗽的患者，中醫建議平時少喝冰品，還有太辣的食物與油炸、燻烤等重口味的食物都要少吃。中醫補充，菸酒真的要少碰、要戒，因為菸酒會使氣管容易受到刺激。
推薦閱讀：咳嗽到底能不能吃橘子？中醫師破解冷咳、熱咳、燥咳對症解藥
哪些食物是秋冬的地雷補品？
這幾天正逢冬至，又到了民眾最愛補冬的日子，郭大維中醫師表示，補冬分成「涼補」與「熱補」。中醫師點出不同體質的人，會適合不同的進補方式，以下帶您做更深入的了解。
1.羊肉爐
在冬天容易有手腳冰冷、吹到風想咳嗽的民眾會特別適合吃羊肉爐來做補冬的選擇，其他像是麻油雞、燒酒雞等要適時避免，因為吃過多的燒酒雞，有可能會誘發咳嗽更頻繁的發生。
2.禁吃海鮮
而對於燥咳的患者，中醫師則建議少吃螃蟹等海鮮類食材，因為它們偏涼性，除非在料理過程中加入「麻油」以調和其含涼之性，不過最好還是少吃為妙。
3.喝果汁
梨子燉冰糖是針對熱咳的患者；那冷咳呢？中醫師建議將水梨改用「榨的」，記得要連皮一同榨汁，因為水梨的外皮也有潤肺化痰的效果。
延伸閱讀
肺癌及早發現存活率達9成！ 醫提醒：2族群符合條件可免費篩檢
天氣熱心情差？醫曝「夏季憂鬱症」4大常見表現：女性好發率多4倍